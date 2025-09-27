By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
सरगुन मेहता का टीवी सफर, टॉप शोज!
सरगुन मेहता, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ी है।
सरगुन मेहता
शो '12/24 करोल बाग' से सरगुन ने अपने करियर की शुरुआत की और दर्शकों का दिल जीता।
लोकप्रियता
'फुलवा' शो में फुलवा की भूमिका निभाकर सरगुन ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
टीवी शोज
सरगुन ने 'क्या हुआ तेरा वादा' में बुलबुल के किरदार से अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया।
कमाल अदाकारा
'बालिका वधू' में गंगा का किरदार निभाकर सरगुन ने अपनी विविधता का परिचय दिया।
दमदार
रियलिटी शो 'नच बलिए' में भाग लेकर सरगुन ने अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया।
मल्टी-टैलेंटेड
'द कपिल शर्मा शो' में अतिथि भूमिका में सरगुन ने अपने हास्य कला का प्रदर्शन किया।
कॉमेडी
सरगुन ने अपने अभिनय के दम पर ना केवल टीवी बल्कि पंजाबी फिल्म उद्योग में भी नाम कमाया।
शानदार सफर
