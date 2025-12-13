By Mohit
क्रिकेटर संग सारा तेंदुलकर ने की कसरत

सोशल मीडिया सेंसेशन सारा तेंदुलकर अपनी खूबसूरती के अलावा फिटनेस के वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं।

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की लाडली पेशे से मॉडल हैं। सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है।

वीडियो में वे महिला क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा संग कसरत करते नजर आ रही हैं।

सारा इस दौरान दीप्ति संग जमकर मस्ती करते हुए और उनके अनुभव के बारे में जान रही हैं।

दरअसल सारा की मुंबई में पिलाटे एकेडमी है। दीप्ति इसी एकेडमी में मेहनत करती नजर आईं।

कसरत के दौरान सारा और दीप्ति एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में भी एक दूसरे से सवाल करते नजर आए।

वहीं बातचीत के दौरान सारा ने बताया कि वे भाई अर्जुन तेंदुलकर और उनके दोस्तों संग बचपन में क्रिकेट खेला करती थीं।

वहीं कसरत करने के बाद दीप्ति ने सारा से कहा कि वे जब भी आगरा आएंगी तो दोनों साथ में क्रिकेटर जरूर खेलेंगे।

आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर पिलाटे के अलावा जिम में भी जमकर पसीना बहाती हैं।

