By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
क्रिकेटर संग सारा तेंदुलकर ने की कसरत
सोशल
मीडिया
सेंसेशन
सारा
तेंदुलकर
अपनी खूबसूरती के अलावा
फिटनेस
के वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं।
काफी चर्चा
Source: Insta
पूर्व क्रिकेटर
सचिन
तेंदुलकर
की
लाडली
पेशे से
मॉडल
हैं। सारा ने अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर एक
वीडियो
शेयर की है।
शेयर की वीडियो
Source: Insta
वीडियो
में वे महिला क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा संग कसरत करते नजर आ रही हैं।
जमकर कसरत
Source: Insta
सारा इस दौरान दीप्ति संग जमकर मस्ती करते हुए और उनके अनुभव के बारे में जान रही हैं।
अनुभव जाना
Source: Insta
दरअसल सारा की मुंबई में
पिलाटे
एकेडमी
है। दीप्ति इसी
एकेडमी
में मेहनत करती नजर आईं।
सारा की एकेडमी
Source: Insta
कसरत के दौरान सारा और दीप्ति एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में भी एक दूसरे से सवाल करते नजर आए।
पसंद नापसंद
Source: Insta
वहीं बातचीत के दौरान सारा ने बताया कि वे भाई अर्जुन
तेंदुलकर
और उनके दोस्तों संग बचपन में क्रिकेट खेला करती थीं।
बचपन में खेलती थीं
Source: Insta
वहीं कसरत करने के बाद दीप्ति ने सारा से कहा कि वे जब भी आगरा आएंगी तो दोनों साथ में क्रिकेटर जरूर खेलेंगे।
किया वादा
Source: Insta
आपको बता दें कि सारा
तेंदुलकर
पिलाटे
के अलावा
जिम
में भी जमकर पसीना बहाती हैं।
जिम में भी मेहनत
Source: Insta
सबसे
ज्यादा
T20I
मैच खेलने वाले इंडियन
Click Here