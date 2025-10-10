By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सारा तेंदुलकर ने होने वाली भाभी संग की मस्ती, देखिए वीडियो

सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी और बेटे हैं।

सचिन तेंदुलकर की फैमिली

Pic Credit: Social Media

अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक के साथ हुई है।

अर्जुन की सगाई

Pic Credit: Social Media

सानिया चंडोक और सारा तेंदुलकर अच्छे दोस्त हैं। दोनों की बॉन्डिंग कमाल की है।

सारा की अच्छी दोस्त हैं अर्जुन की मंगेतर

Pic Credit: Social Media

सारा तेंदुलकर ने एक क्यूट वीडियो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया है। इस वीडियो में वह अपनी होने वाली भाभी संग मस्ती करती नजर आ रही हैं। 

सारा ने शेयर किया है क्यूट वीडियो

Video Credit: Social Media

दरअसल यह वीडियो सारा ने दूसरी बार शेयर किया है, क्योंकि अर्जुन की सगाई से पहले भी वह ये वीडियो शेयर कर चुकी हैं। 

दूसरी बार

Video Credit: Social Media

उनके इस वीडियो को देख साफ पता चल रहा है कि उनकी अपनी होने वाली भाभी के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री है।

भाभी के संग अच्छी बॉन्डिंग

Video Credit: Social Media

बता दें कि सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक पुरानी दोस्त हैं। सारा और सानिया एक-दूसरे को साल 2020 से जानते हैं। दोनों की साथ में कई पोस्ट भी हैं।

दोनों हैं पुराने दोस्त

Pic Credit: Social Media

हाल ही में सानिया और सारा का जो वीडियो आया है उसमें दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करती दिख रही हैं। 

देखते ही बनती है केमिस्ट्री

Pic Credit: Social Media

वीडियो में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए और साथ मस्ती करते दिख रही हैं। ननद-भौजाई की इस केमेस्ट्री को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं।

काफी पसंद कर रहे हैं फैंस

Pic Credit: Social Media

