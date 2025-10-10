By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 10, 2025
सारा तेंदुलकर ने होने वाली भाभी संग की मस्ती, देखिए वीडियो
सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी और बेटे हैं।
सचिन तेंदुलकर की फैमिली
अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक के साथ हुई है।
अर्जुन की सगाई
सानिया चंडोक और सारा तेंदुलकर अच्छे दोस्त हैं। दोनों की बॉन्डिंग कमाल की है।
सारा की अच्छी दोस्त हैं अर्जुन की मंगेतर
सारा तेंदुलकर ने एक क्यूट वीडियो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया है। इस वीडियो में वह अपनी होने वाली भाभी संग मस्ती करती नजर आ रही हैं।
सारा ने शेयर किया है क्यूट वीडियो
दरअसल यह वीडियो सारा ने दूसरी बार शेयर किया है, क्योंकि अर्जुन की सगाई से पहले भी वह ये वीडियो शेयर कर चुकी हैं।
दूसरी बार
उनके इस वीडियो को देख साफ पता चल रहा है कि उनकी अपनी होने वाली भाभी के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री है।
भाभी के संग अच्छी बॉन्डिंग
बता दें कि सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक पुरानी दोस्त हैं। सारा और सानिया एक-दूसरे को साल 2020 से जानते हैं। दोनों की साथ में कई पोस्ट भी हैं।
दोनों हैं पुराने दोस्त
हाल ही में सानिया और सारा का जो वीडियो आया है उसमें दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करती दिख रही हैं।
देखते ही बनती है केमिस्ट्री
वीडियो में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए और साथ मस्ती करते दिख रही हैं। ननद-भौजाई की इस केमेस्ट्री को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं।
काफी पसंद कर रहे हैं फैंस
