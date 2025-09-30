By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
क्या काम करती हैं सारा तेंदुलकर?
पूर्व भारतीय बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
की बेटी सारा
तेंदुलकर
ने कम समय में काफी नाम कमाया है।
काफी नाम कमाया
Source: Insta
सारा
तेंदुलकर
ने विदेश से
मेडिकल
की पढ़ाई की हुई है मगर वे
फैशन
इंडस्ट्री
में
एक्टिव
हैं।
फैशन
इंडस्ट्री
Source: Insta
सारा बतौर
मॉडल
कई
प्रोजेक्ट्स
के लिए काम कर चुकी हैं। वहीं वे
सोशल
मीडिया पर
ब्यूटी
प्रोडक्ट्स
के विज्ञापन करके भी मोटी कमाई करती हैं।
मोटी कमाई
Source: Insta
सचिन
की
लाडली
की उम्र 2
7
साल है और सचिन ने उन्हें
कुछ समय पहले ही एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी।
बड़ी जिम्मेदारी
Source: Insta
दरअसल सचिन ने बीते दिनों ही सारा को
'
सचिन
तेंदुलकर
फाउंडेशन
'
में डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी दी है।
डायरेक्टर पद
Source: Insta
फाउंडेशन का कामकाज देखने के अलावा सारा ने हाल ही में मुंबई के अंधेरी में अपनी
पिलेट्स
एकेडमी
ओपन की है।
पिलेट्स
एकेडमी
Source: Insta
आपको बता दें कि
सचिन
की बेटी को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना काफी पसंद करती हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
सारा अपनी
फिटनेस
पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन
जिम
में जमकर कसरत करती हैं।
लाजवाब फिटनेस
Source: Insta
सारा ने
Bsc
बॉयो
मेडिकल
साइंस
और
Msc
क्लीनिक्ल
एंड पब्लिक
हेल्थ
न्यूट्रिशन
कोर्स किया हुआ है।
काफी पढ़ी-लिखी
Source: Insta
आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई
सरकार ने अपने देश में
टूरिज्म
को बढ़ाने के
लिए
कैंपेन
चलाया हुआ है जिसकी ब्रांड
एंबेसडर
सारा हैं।
ब्रांड
एंबेसडर
Source: Insta
क्रिकेटर्स
जिन्होंने
मॉडल्स
या
एक्ट्रेसेस
को चुना हमसफर
