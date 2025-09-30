By Mohit
क्या काम करती हैं सारा तेंदुलकर?

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने कम समय में काफी नाम कमाया है।

सारा तेंदुलकर ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की हुई है मगर वे फैशन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं।

सारा बतौर मॉडल कई प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर चुकी हैं। वहीं वे सोशल मीडिया पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन करके भी मोटी कमाई करती हैं।

सचिन की लाडली की उम्र 27 साल है और सचिन ने उन्हें कुछ समय पहले ही एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी।

दरअसल सचिन ने बीते दिनों ही सारा को 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' में डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी दी है।

फाउंडेशन का कामकाज देखने के अलावा सारा ने हाल ही में मुंबई के अंधेरी में अपनी पिलेट्स एकेडमी ओपन की है।

आपको बता दें कि सचिन की बेटी को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना काफी पसंद करती हैं।

सारा अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं।

सारा ने Bsc बॉयो मेडिकल साइंस और Msc क्लीनिक्ल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कोर्स किया हुआ है।

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाया हुआ है जिसकी ब्रांड एंबेसडर सारा हैं। 

