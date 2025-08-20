By Mohit
सारा तेंदुलकर की एथनिक लुक वाली 10 तस्वीरें
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।
बेहद ग्लैमरस
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली सारा एथनिक ड्रेसेज में बला की खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं।
बला की खूबसूरत
लहंगा हो या साड़ी सचिन की लाडली हर एथनिक आउटफिट में बेमिसाल लगती हैं।
लहंगा हो या साड़ी
त्योहार हो या फिर कोई शादी फंक्शन सारा ऐसे मौकों पर एथनिक पहनना काफी पसंद करती हैं।
मौका मिलते ही
इस एथनिक ड्रेस में सारा तेंदुलकर की खूबसूरती और फिटनेस देखते ही बन रही है।
फिट भी हैं सारा
रेड कलर का लहंगा सेट और टाइट बन हेयर स्टाइल सारा के लुक में चार चांद लगा रहा है।
रेड लहंगा लुक
ये स्टाइलिश प्लाजो सूट और हैवी इयररिंग्स सारा तेंदुलकर को रॉयल लुक दे रहे हैं।
प्लाजो सूट लुक
आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की हुई है।
मेडिकल की पढ़ाई
सचिन की बेटी बतौर मॉडल काम करती हैं और कई बड़े-बड़े ब्रैंड्स के लिए विज्ञापन करती हैं।
मॉडल हैं सारा
