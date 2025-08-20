By Mohit
PUBLISHED August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सारा तेंदुलकर की एथनिक लुक वाली 10 तस्वीरें 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।

बेहद ग्लैमरस

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली सारा एथनिक ड्रेसेज में बला की खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं।

बला की खूबसूरत

Source: Insta

लहंगा हो या साड़ी सचिन की लाडली हर एथनिक आउटफिट में बेमिसाल लगती हैं।

लहंगा हो या साड़ी

Source: Insta

त्योहार हो या फिर कोई शादी फंक्शन सारा ऐसे मौकों पर एथनिक पहनना काफी पसंद करती हैं।

मौका मिलते ही

Source: Insta

इस एथनिक ड्रेस में सारा तेंदुलकर की खूबसूरती और फिटनेस देखते ही बन रही है।

फिट भी हैं सारा

Source: Insta

रेड कलर का लहंगा सेट और टाइट बन हेयर स्टाइल सारा के लुक में चार चांद लगा रहा है।

रेड लहंगा लुक

Source: Insta

ये स्टाइलिश प्लाजो सूट और हैवी इयररिंग्स सारा तेंदुलकर को रॉयल लुक दे रहे हैं।

प्लाजो सूट लुक

Source: Insta

आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की हुई है।

मेडिकल की पढ़ाई

Source: Insta

सचिन की बेटी बतौर मॉडल काम करती हैं और कई बड़े-बड़े ब्रैंड्स के लिए विज्ञापन करती हैं।

मॉडल हैं सारा

Source: Insta

युवराज सिंह की बहन की 10 बेहद ग्लैमरस तस्वीरें

 Click Here