सारा तेंदुलकर की 11 बेहद खूबसूरत तस्वीर

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया सेंसेशन हैं।

 सोशल मीडिया सेंसेशन

Source: Sara/Insta

बला की खूबसूरत सारा अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Sara/Insta

सारा ने अपने दम पर अलग पहचान बनाई है। वे 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' में डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

ब्यूटी विद ब्रेन

Source: Sara/Insta

सारा काम के सिलिसिले में अक्सर विदेश जाती रहती हैं। सारा बतौर मॉडल कई बड़े ब्रैंड्स से जुड़ी हुई हैं।

मॉडल हैं सारा

Source: Sara/Insta

सचिन की लाडली पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वे वेस्टर्न हो या फिर एथनिक।

हर लुक बेमिसाल

Source: Sara/Insta

सारा का ये ब्लेजर लुक काफी हटकर है। सारा फैशन के मामले में बॉलीवुड स्टार किड्स को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Sara/Insta

घूमने-फिरने की शौकीन सारा फुर्सत मिलने पर अक्सर दुनिया की अलग-अलग जगहों पर दोस्तों संग समय जरूर व्यतीत करती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Sara/Insta

फिटनेस के मामले में भी सारा काफी आगे नजर आती हैं। सारा जिम में तो एक्सरसाइज करती ही हैं साथ ही पिलाटे एक्सरसाइज भी करती हैं।

करती हैं कसरत

Source: Sara/Insta

सारा फिटनेस को बनाए रखने के लिए स्पेशल डाइट लेती हैं। वे जंक फूड को ज्यादा से ज्यादा नजरअंदाज करती हैं।

स्पेशल डाइट

Source: Sara/Insta

आपको बता दें कि सारा ने Bsc बॉयो मेडिकल साइंस और Msc क्लीनिक्ल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कोर्स किया हुआ है।

एजुकेशन

Source: Sara/Insta

