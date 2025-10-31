By Mohit
PUBLISHED Oct 31, 2025
Cricket
सारा तेंदुलकर की 11 बेहद खूबसूरत तस्वीर
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया सेंसेशन हैं।
सोशल मीडिया सेंसेशन
Source: Sara/Insta
बला की खूबसूरत सारा अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Sara/Insta
सारा ने अपने दम पर अलग पहचान बनाई है। वे 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' में डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
ब्यूटी विद ब्रेन
Source: Sara/Insta
सारा काम के सिलिसिले में अक्सर विदेश जाती रहती हैं। सारा बतौर मॉडल कई बड़े ब्रैंड्स से जुड़ी हुई हैं।
मॉडल हैं सारा
Source: Sara/Insta
सचिन की लाडली पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वे वेस्टर्न हो या फिर एथनिक।
हर लुक बेमिसाल
Source: Sara/Insta
सारा का ये ब्लेजर लुक काफी हटकर है। सारा फैशन के मामले में बॉलीवुड स्टार किड्स को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Sara/Insta
घूमने-फिरने की शौकीन सारा फुर्सत मिलने पर अक्सर दुनिया की अलग-अलग जगहों पर दोस्तों संग समय जरूर व्यतीत करती हैं।
घूमने की शौकीन
Source: Sara/Insta
फिटनेस के मामले में भी सारा काफी आगे नजर आती हैं। सारा जिम में तो एक्सरसाइज करती ही हैं साथ ही पिलाटे एक्सरसाइज भी करती हैं।
करती हैं कसरत
Source: Sara/Insta
सारा फिटनेस को बनाए रखने के लिए स्पेशल डाइट लेती हैं। वे जंक फूड को ज्यादा से ज्यादा नजरअंदाज करती हैं।
स्पेशल डाइट
Source: Sara/Insta
आपको बता दें कि सारा ने Bsc बॉयो मेडिकल साइंस और Msc क्लीनिक्ल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कोर्स किया हुआ है।
एजुकेशन
Source: Sara/Insta
