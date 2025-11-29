By Mohit
सर्दी में सारा पीती हैं ये खास ड्रिंक

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं।

ग्लैमरस अंदाज

Source: Insta

सारा बतौर मॉडल काम करती हैं। वे कई बड़े ब्यूटी ब्रैंड्स के लिए विज्ञापन करती हैं।

करती हैं मॉडलिंग

Source: Insta

सारा खुद की फिटनेस पर भी खासा ध्यान रखती हैं। सारा अपनी डाइट पर काफी फोकस करती हैं।

बेमिसाल फिटनेस

Source: Insta

सर्दी के दिनों में सचिन की लाडली एक स्पेशल ड्रिंक जरूर पीती हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकरी दी है।

स्पेशल ड्रिंक

Source: Insta

सारा के मुताबिक वायरल हेल्थ प्रॉब्लम और हेल्दी रहने के लिए वे आंवला, खीरा, हरा धनिया और अजवाइन प्लांट की पत्तियों की ड्रिंक बनाकर पीती हैं।

इन चार चीजों का जूस

Source: Insta

पोषक तत्वों से भरपूर इस ड्रिंक को पीने से शरीर में विटामिन सी की कमी दूर होती है और पाचन भी अच्छा रहता है।

पाचन के लिए अच्छा

Source: Insta

ये ड्रिंक चेहरे की स्किन पर ग्लो लेकर आती है। यही नहीं बालों के लिए भी ये ड्रिंक काफी फायदेमंद है।

स्किन पर ग्लो

Source: Insta

आपको बता दें कि सारा जिमिंग के अलावा पिलाटे कसरत भी करती हैं। वे जंक फूड को नजरअंदाज करती हैं।

पिलाटे कसरत

Source: Insta

सारा तेंदुलकर घूमने की शौकीन हैं। उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है तो वे दोस्तों संग अपने इस शौक को पूरा करती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

