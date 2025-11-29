By Mohit
सर्दी में सारा पीती हैं ये खास ड्रिंक
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं।
ग्लैमरस अंदाज
सारा बतौर मॉडल काम करती हैं। वे कई बड़े ब्यूटी ब्रैंड्स के लिए विज्ञापन करती हैं।
करती हैं मॉडलिंग
सारा खुद की फिटनेस पर भी खासा ध्यान रखती हैं। सारा अपनी डाइट पर काफी फोकस करती हैं।
बेमिसाल फिटनेस
सर्दी के दिनों में सचिन की लाडली एक स्पेशल ड्रिंक जरूर पीती हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकरी दी है।
स्पेशल ड्रिंक
सारा के मुताबिक वायरल हेल्थ प्रॉब्लम और हेल्दी रहने के लिए वे आंवला, खीरा, हरा धनिया और अजवाइन प्लांट की पत्तियों की ड्रिंक बनाकर पीती हैं।
इन चार चीजों का जूस
पोषक तत्वों से भरपूर इस ड्रिंक को पीने से शरीर में विटामिन सी की कमी दूर होती है और पाचन भी अच्छा रहता है।
पाचन के लिए अच्छा
ये ड्रिंक चेहरे की स्किन पर ग्लो लेकर आती है। यही नहीं बालों के लिए भी ये ड्रिंक काफी फायदेमंद है।
स्किन पर ग्लो
आपको बता दें कि सारा जिमिंग के अलावा पिलाटे कसरत भी करती हैं। वे जंक फूड को नजरअंदाज करती हैं।
पिलाटे कसरत
सारा तेंदुलकर घूमने की शौकीन हैं। उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है तो वे दोस्तों संग अपने इस शौक को पूरा करती हैं।
घूमने की शौकीन
