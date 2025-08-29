By Mohit
एक्सरसाइज के बाद सारा ने की गणेश पूजा
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने परिवार संग गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन किए।
दर्शन किए
Source: Insta
इस दौरान वाइफ अंजलि, बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी साथ में मौजूद थे।
पूरा परिवार
Source: Insta
इस खास मौके पर तेंदुलकर परिवार एथनिक ड्रेस में नजर आया।
एथनिक लुक
Source: Insta
सचिन तेंदुलकर हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।
हर साल ही
Source: Insta
तेंदुलकर परिवार के मंदिर दर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर फैन्स अर्जुन की होने वाली दुल्हनिया यानी मंगेतर सानिया चंडोक को ढूंढ रहे थे।
मिस करने लगे
Source: Insta
लालबागचा राजा के दर्शन करने से पहले सारा तेंदुलकर ने पिलाटे एक्सरसाइज की थी।
एक्सरसाइज के बाद
Source: Insta
आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर ने मुंबई और दुबई में पिलाटे एकेडमी ओपन की है।
पिलाटे एकेडमी
Source: Insta
सारा पिलाटे एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करती हैं। यही वजह है कि वे इतनी फिट नजर आती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
आपको बता दें कि सारा पेशे से मॉडल हैं। सचिन की लाडली ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की हुई है।
मेडिकल की पढ़ाई
Source: Insta
सारा सोशल मीडिया पर कई बड़े ब्रैंड्स विशेषकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए विज्ञापन कर मोटी कमाई करती हैं।
करती हैं कमाई
Source: Insta
