By Mohit
PUBLISHED Dec 6, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सारा तेंदुलकर ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा!

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

सोशल मीडिया सेंसेशन सारा तेंदुलकर ने एकबार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटनरेट का पारा बढ़ा दिया है।

इंटनरेट का पारा 

सारा ने इसबार गुलाबी रंग की एथनिक ड्रेस के जरिए सभी का ध्यान खींचा है।

गुलाबी सूट

सचिन की लाडली ने एकबार फिर साबित कर दिया कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

लुक बेमिसाल

बैकलेस सूट और माथे पर बिंदी ने सारा तेंदुलकर के लुक्स में चार चांद लगा दिए।

माथे पर बिंदी

दरअसल सारा ने गोवा में दोस्त की शादी अटेंड की। अबतक इन तस्वीरों को करीब एक मिलियन यूजर्स लाइक कर चुके हैं।

गोवा में अटेंड

गोवा में शादी अटेंड करने के बाद सारा मां अंजलि संग वाराणसी पहुंचीं।

मां संग

सचिन की बेटी ने इस दौरान नमो घाट और होटल से अपनी तस्वीरें शेयर कीं।

किए दर्शन

वाराणसी विजिट के दौरान सारा ने मिठाई से लेकर चाय और चाट का भी लुत्फ उठाया।

उठाया लुत्फ

