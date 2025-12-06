By Mohit
PUBLISHED Dec 6, 2025
Cricket
सारा तेंदुलकर ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा!
पूर्व भारतीय बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
की बेटी सारा बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
सोशल
मीडिया
सेंसेशन
सारा
तेंदुलकर
ने
एकबार
फिर अपने
ग्लैमरस
अंदाज से
इंटनरेट
का पारा बढ़ा दिया है।
इंटनरेट
का पारा
Source: Insta
सारा ने
इसबार
गुलाबी रंग की
एथनिक
ड्रेस
के जरिए सभी का ध्यान खींचा है।
गुलाबी सूट
Source: Insta
सचिन
की
लाडली
ने
एकबार
फिर साबित कर दिया कि उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
लुक बेमिसाल
Source: Insta
बैकलेस
सूट
और माथे पर बिंदी ने सारा
तेंदुलकर
के
लुक्स
में चार चांद लगा दिए।
माथे पर बिंदी
Source: Insta
दरअसल सारा ने गोवा में दोस्त की शादी
अटेंड
की।
अबतक
इन तस्वीरों को करीब एक मिलियन
यूजर्स
लाइक
कर चुके हैं।
गोवा में
अटेंड
Source: Insta
गोवा में शादी
अटेंड
करने के बाद सारा मां अंजलि संग वाराणसी पहुंचीं।
मां संग
Source: Insta
सचिन
की बेटी ने इस दौरान नमो घाट और होटल से अपनी तस्वीरें शेयर कीं।
किए दर्शन
Source: Insta
वाराणसी
विजिट
के दौरान सारा ने मिठाई से लेकर चाय और चाट का भी लुत्फ उठाया।
उठाया लुत्फ
Source: Insta
