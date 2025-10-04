By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025
सारा ने बढ़ा दिया इंटरनेट का पारा!
पूर्व भारतीय क्रिकेटर
सचिन
तेंदुलकर
की बेटी सारा
तेंदुलकर
सोशल
मीडिया
सेंसेशन
हैं।
सोशल मीडिया सेंसेशन
Source: Insta
सारा
तेंदुलकर
ने
एकबार
फिर अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं
जिनमें उनका
सुपर
ग्लैमरस
अंदाज नजर आ रहा है।
ग्लैमरस अंदाज
Source: Insta
ब्लू
कलर
की
फुल
स्लीव
वन पीस
ड्रेस
में सारा
तेंदुलकर
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली सारा
तेंदुलकर
ने
एकबार
फिर दिखा दिया कि वे हर किसी को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
आपको बता दें कि सारा
तेंदुलकर
पेशे से
मॉडल
हैं और
सोशल
मीडिया पर
ब्यूटी
प्रोडक्ट्स
के विज्ञापन कर मोटी कमाई करती हैं।
पेशे से मॉडल
Source: Insta
सचिन
की
लाडली
'
सचिन
तेंदुलकर
फाउंडेशन
'
की डायरेक्टर भी हैं और मुंबई में
पिलाटे
एकडेमी
की को-
फाउंडर
भी हैं।
अहम जिम्मेदारी
Source: Insta
सारा
तेंदुलकर
ने विदेश से
मेडिकल
की पढ़ाई की हुई है। उन्होंने मास्टर तक की पढ़ाई की हुई है।
इतनी पढ़ी
Source: SocialMedia
सारा की
पॉपुलैरिटी
का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें
इंस्टाग्राम
पर 8 मिलियन से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
पॉपुलैरिटी
Source: SocialMedia
सचिन
की बेटी को घूमने-फिरने का काफी शौक है। उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है तो दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमने निकल पड़ती हैं।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
