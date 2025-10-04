By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025

 Cricket

सारा ने बढ़ा दिया इंटरनेट का पारा!

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया सेंसेशन हैं।

सोशल मीडिया सेंसेशन

सारा तेंदुलकर ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका सुपर ग्लैमरस अंदाज नजर आ रहा है।

ग्लैमरस अंदाज

ब्लू कलर की फुल स्लीव वन पीस ड्रेस में सारा तेंदुलकर सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।

अप्सरा से कम नहीं

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली सारा तेंदुलकर ने एकबार फिर दिखा दिया कि वे हर किसी को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर पेशे से मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन कर मोटी कमाई करती हैं।

पेशे से मॉडल

सचिन की लाडली 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' की डायरेक्टर भी हैं और मुंबई में पिलाटे एकडेमी की को-फाउंडर भी हैं।

अहम जिम्मेदारी

सारा तेंदुलकर ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की हुई है। उन्होंने मास्टर तक की पढ़ाई की हुई है।

इतनी पढ़ी

सारा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

पॉपुलैरिटी

सचिन की बेटी को घूमने-फिरने का काफी शौक है। उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है तो दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमने निकल पड़ती हैं।

घूमने की शौकीन

