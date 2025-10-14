By Mohit
सारा तेंदुलकर का 28वां जन्मदिन, तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी ने 12 अक्टूबर को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया।
12 अक्टूबर के दिन
सारा तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे जमकर मस्ती करती दिख रही हैं।
तस्वीरें शेयर
सारा तेंदुलकर ने अपने इस स्पेशल दिन के लिए ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।
वन पीस ड्रेस
सचिन की लाडली की बेस्ट फ्रेंड्स ने भी उनके इस खास दिन को और यादगार बना दिया।
बेस्ट फ्रेंड्स संग
सारा की होने वाली भाभी सानिया भी उनके साथ मौजूद थीं। सानिया की भी खूबसूरती देखते ही बन रही है।
भाभी संग
सारा को बर्थडे पर फूलों का गुलदस्ता भी मिला तो वहीं अलग-अलग केक भी मिले।
गिफ्ट्स
आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर पेशे से मॉडल हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं।
मॉडल हैं सारा
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली सारा ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की हुई है।
मेडिकल की पढ़ाई
सोशल मीडिया सेंसेशन सारा 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' की डायरेक्टर भी हैं।
सचिन ने दी है जिम्मेदारी
सारा अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं और इसके लिए वे हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं।
बेहद फिट
