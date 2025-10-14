By Mohit
PUBLISHED Oct 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सारा तेंदुलकर का 28वां जन्मदिन, तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी ने 12 अक्टूबर को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया।

12 अक्टूबर के दिन

Source: Insta

सारा तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे जमकर मस्ती करती दिख रही हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

सारा तेंदुलकर ने अपने इस स्पेशल दिन के लिए ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।

वन पीस ड्रेस 

Source: Insta

सचिन की लाडली की बेस्ट फ्रेंड्स ने भी उनके इस खास दिन को और यादगार बना दिया।

बेस्ट फ्रेंड्स संग

Source: Insta

सारा की होने वाली भाभी सानिया भी उनके साथ मौजूद थीं। सानिया की भी खूबसूरती देखते ही बन रही है।

भाभी संग

Source: Insta

सारा को बर्थडे पर फूलों का गुलदस्ता भी मिला तो वहीं अलग-अलग केक भी मिले।

गिफ्ट्स

Source: Insta

आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर पेशे से मॉडल हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं।

मॉडल हैं सारा

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली सारा ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की हुई है।

मेडिकल की पढ़ाई

Source: Insta

सोशल मीडिया सेंसेशन सारा 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' की डायरेक्टर भी हैं।

सचिन ने दी है जिम्मेदारी

Source: Insta

सारा अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं और इसके लिए वे हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

इतनी पढ़ी-लिखी हैं श्रीलंकाई क्रिकेटर जयसूर्या की वाइफ

 Click Here