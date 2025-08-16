By Vimlesh Kumar Bhurtiya
संजू सैमसन Vs शुभमन गिल: T20 में किसका स्ट्राइक रेट बेहतर?

साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है।

एशिया कप 2025

एशिया कप के लिए किन-किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा इसको लेकर चर्चा जोरों पर है।

टीम सिलेक्शन की चर्चा

ओपिनिंग स्लॉट के लिए चार बल्लेबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से कोई एक ही खेलेगा, वहीं, दूसरी तरफ संजू सैमसन और शुभमन गिल में से कौन टीम में रहेगा यह भी एक सवाल है।

चार सलामी बल्लेबाज, दो स्लॉट

गिल और सैमसन में से किसे एशिया कप की टीम में शामिल करना चाहिए इसको लेकर हर किसी की अपनी राय होगी। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के टी-20 आंकड़े किसे बेहतर साबित कर रहे हैं।

सैमसन और गिल में से कौन बेहतर?

सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू ने अपने अब तक के टी-20 करियर में कुल 42 मैच खेले हैं। इन 42 मैचों में उन्हें 38 बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।

संजू सैमसन

इन 38 पारियों में संजू सैमसन ने 25.32 की औसत और 152.39 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 861 रन बनाए हैं।

सैमसन का स्ट्राइक रेट और रन

इस दौरान संजू ने अपने टी-20 करियर में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं।

3 शतक और 2 अर्धशतक

शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए कुल 21 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 21 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।

शुभमन गिल का करियर

इन 21 पारियों में गिल ने 30.42 की औसत और 139.28 की स्ट्राइक रेट से कुल 578 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया है।

स्ट्राइक रेट

इस तरह देखा जाए तो संजू सैमसन ने गिल से अधिक मैच खेले हैं, लेकिन उनकी औसत गिल से कमतर है। वहीं, स्ट्राइक रेट के मामले में गिल संजू से पीछे नजर आते हैं। टी-20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट को ज्यादा अहमियत दी जाती है ऐसे में संजू सैमसन गिल से बहुत आगे नजर आते हैं।

स्ट्राइक रेट में सैमसन मारेंगे बाजी

