By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
संजू सैमसन Vs शुभमन गिल: T20 में किसका स्ट्राइक रेट बेहतर?
साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है।
एशिया कप 2025
Pic Credit: Social Media
एशिया कप के लिए किन-किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा इसको लेकर चर्चा जोरों पर है।
टीम सिलेक्शन की चर्चा
Video Credit: Social Media
ओपिनिंग स्लॉट के लिए चार बल्लेबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से कोई एक ही खेलेगा, वहीं, दूसरी तरफ संजू सैमसन और शुभमन गिल में से कौन टीम में रहेगा यह भी एक सवाल है।
चार सलामी बल्लेबाज, दो स्लॉट
Pic Credit: Social Media
गिल और सैमसन में से किसे एशिया कप की टीम में शामिल करना चाहिए इसको लेकर हर किसी की अपनी राय होगी। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के टी-20 आंकड़े किसे बेहतर साबित कर रहे हैं।
सैमसन और गिल में से कौन बेहतर?
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू ने अपने अब तक के टी-20 करियर में कुल 42 मैच खेले हैं। इन 42 मैचों में उन्हें 38 बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
संजू सैमसन
Pic Credit: Social Media
इन 38 पारियों में संजू सैमसन ने 25.32 की औसत और 152.39 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 861 रन बनाए हैं।
सैमसन का स्ट्राइक रेट और रन
Pic Credit: Social Media
इस दौरान संजू ने अपने टी-20 करियर में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं।
3 शतक और 2 अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए कुल 21 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 21 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
शुभमन गिल का करियर
Pic Credit: Social Media
इन 21 पारियों में गिल ने 30.42 की औसत और 139.28 की स्ट्राइक रेट से कुल 578 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया है।
स्ट्राइक रेट
Pic Credit: Social Media
इस तरह देखा जाए तो संजू सैमसन ने गिल से अधिक मैच खेले हैं, लेकिन उनकी औसत गिल से कमतर है। वहीं, स्ट्राइक रेट के मामले में गिल संजू से पीछे नजर आते हैं। टी-20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट को ज्यादा अहमियत दी जाती है ऐसे में संजू सैमसन गिल से बहुत आगे नजर आते हैं।
स्ट्राइक रेट में सैमसन मारेंगे बाजी
Pic Credit: Social Media
एशिया कप (ODI) में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, विराट इस नंबर पर