By Mohit
PUBLISHED Sep 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
लुंगी में संजू सैमसन का रोमांटिक अंदाज
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन शादीशुदा हैं और अक्सर वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं।
शेयर करते रहते
Source: Insta
सूंज ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे वाइफ संग रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं।
इंस्टाग्राम अकाउंट पर
Source: Insta
लुंगी पहने संजू सैमसन ने वाइफ चारुलता रेमेश संग ओणम का त्योहार मनाया।
ओणम का त्योहार
Source: Insta
लुंगी में संजू सैमसन बेहद कूल तो चारुलता साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं।
बला की खूबसूरत
Source: Insta
कपल का एकदम देसी अंदाज फैन्स को भी काफी पसंद आ रहा है। अबतक 7 लाख से ज्यादा यूजर्स तस्वीरों को लाइक कर चुके हैं।
पसंद आया अंदाज
Source: Insta
आपको बता दें कि सूंज और चारुलता ने 22 दिसंबर साल 2018 में शादी कर ली थी।
2018 में शादी
Source: Insta
संजू और चारुलता की प्रेम कहानी फेसबुक के जरिए शुरू हुई थी। आज ये कपल खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है।
फेसबुक के जरिए
Source: Insta
रिपोर्ट्स की मानें तो सूंज ने अगस्त 2012 में पहली बार चारुलता को फेसबुक पर मैसेज किया था।
संजू ने की थी पहल
Source: Insta
मैसेज के बाद से ही दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी। कपल ने एक दूसरे को करीब 5 साल तक डेट किया था।
5 साल तक डेट
Source: Insta
