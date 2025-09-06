By Mohit
लुंगी में संजू सैमसन का रोमांटिक अंदाज

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन शादीशुदा हैं और अक्सर वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं।

Source: Insta

सूंज ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे वाइफ संग रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं।

Source: Insta

लुंगी पहने संजू सैमसन ने वाइफ चारुलता रेमेश संग ओणम का त्योहार मनाया।

Source: Insta

लुंगी में संजू सैमसन बेहद कूल तो चारुलता साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं।

Source: Insta

कपल का एकदम देसी अंदाज फैन्स को भी काफी पसंद आ रहा है। अबतक 7 लाख से ज्यादा यूजर्स तस्वीरों को लाइक कर चुके हैं।

Source: Insta

आपको बता दें कि सूंज और चारुलता ने 22 दिसंबर साल 2018 में शादी कर ली थी।

Source: Insta

संजू और चारुलता की प्रेम कहानी फेसबुक के जरिए शुरू हुई थी। आज ये कपल खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है।

Source: Insta

रिपोर्ट्स की मानें तो सूंज ने अगस्त 2012 में पहली बार चारुलता को फेसबुक पर मैसेज किया था।

Source: Insta

मैसेज के बाद से ही दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी। कपल ने एक दूसरे को करीब 5 साल तक डेट किया था।

Source: Insta

