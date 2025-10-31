By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पैरों की अंगुलियों पर हैं बाल, जानिए शुभ या अशुभ?
सामुद्रिक शास्त्र के जरिए व्यक्ति के शरीर की बनावट, चेहरों के भाव, हाथ-पैरों की रेखाओं को देखकर उसके स्वभाव, भविष्य और जीवन की दिशा के बारे में जाना जा सकता है।
सामुद्रिक शास्त्र
ऐसे में आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पैरों के अंगूठे या उंगलियों पर बाल हों तो इसका क्या मतलब होता है।
पैर पर बाल
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पैरों की उंगलियों या अंगूठे पर बाल होना शुभ माना जाता है।
अंगूठे पर बाल
आमतौर पर इन बालों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन यह मामूली बाल भी बड़े संकेत छिपाए रहते हैं।
संकेत
मान्यतानुसार जिन लोगों के पैरों की अंगुलियों पर बाल होते हैं, वे जीवन में धन-समृद्धि प्राप्त करते हैं।
धन-समृद्धि प्राप्त
आर्थिक स्थिति
ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छी आर्थिक स्थिति हासिल करते हैं और नौकरी या व्यवसाय दोनों में सफलता पाते हैं।
मजबूत भाग्य
इतना ही नहीं पैरों की उंगलियों पर बाल होना व्यक्ति के मजबूत भाग्य का संकेत है। ऐसे व्यक्ति मेहनती तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें भाग्य का भी पूरा साथ मिलता है।
सफल
वे अपने प्रयासों से जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं और कभी हार नहीं मानते। व्यापार-नौकरी में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है।
स्वभाव
ऐसे व्यक्ति बेहद कर्मठ और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। उनकी मेहनत और लगन ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
गाय को हल्दी के साथ रोटी खिलाने के लाभ
Click Here