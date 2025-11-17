By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 17, 2025
महिलाओं के शरीर में इन जगहों पर तिल होता है बेहद शुभ
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर पर तिल व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य को दर्शाते हैं। महिलाओं के शरीर पर मौजूद कुछ खास तिल बेहद शुभ माने जाते हैं।
सामुद्रिक शास्त्र
पीठ पर तिल वाली महिलाएं धनवान और आजाद विचार वाली होती हैं। ये अपने दम पर मुकाम हासिल करती हैं। समाज या परिवार पर निर्भर न रहकर, ये अपनी मेहनत से सफलता पाती हैं।
पीठ पर तिल
माथे पर दाहिनी ओर तिल वाली महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। ये मेहनती और सफलता प्राप्त करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने काम से पहचान बनाती हैं और हर क्षेत्र में शोहरत हासिल करती हैं।
माथे पर तिल
गर्दन पर तिल वाली महिलाएं धैर्यवान और चतुर होती हैं। ये समाज की भलाई के लिए काम करती हैं और लग्जरी लाइफ जीती हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है।
गर्दन पर तिल
कंधे पर तिल वाली महिलाएं जीवन में हर सुख-सुविधा का आनंद लेती हैं। इनकी वाणी मधुर होती है, जो सभी को प्रभावित करती है। ये अपने करिश्मे से हर दिल में जगह बनाती हैं।
कंधे पर तिल
होंठ के ऊपर तिल वाली महिलाएं बेहद आकर्षक होती हैं। ये मेहनती होती हैं और भाग्य के सहयोग से सभी सुखों का भोग करती हैं। इनका व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित करता है।
होंठ के ऊपर तिल
पैर के अंगूठे पर तिल वाली महिलाएं सुख-सुविधाओं का आनंद लेती हैं। ये यात्रा प्रेमी होती हैं और जीवन में हर तरह की खुशियां प्राप्त करती हैं।
पैर के अंगूठे पर तिल
गाल पर तिल वाली महिलाएं सुंदर और समझदार होती हैं। ये आसानी से काम निकलवाती हैं और बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेती हैं। इनकी किस्मत हमेशा चमकती है।
गाल पर तिल
कान पर तिल बहुत दुर्लभ होता है। ऐसी महिलाएं ज्ञानी, साहसी और पराक्रमी होती हैं। ये तुरंत निर्णय लेती हैं और हर क्षेत्र में सफलता पाती हैं। इनका प्रभाव परिवार और समाज पर पड़ता है।
कान पर तिल
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
