Galaxy S25 FE स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन
साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग ने Galaxy S25 FE को लॉन्च कर दिया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं।
लॉन्च हो चुका
स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस LTPO एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।
एमोलेड डिस्प्ले
Galaxy S25 FE में 45W वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4,900mAh की बैटरी दी गई है।
बैटरी और चार्जिंग
स्मार्टफोन में इंस्टेंट स्लो-मोशन, ऑडियो इरेजर और मॉडल जनरेटिव एडिट जैसे AI फीचर्स हैं।
AI फीचर्स
सैमसंग के इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।
कैमरा सेटअप
Galaxy S25 FE स्मार्टफोन में प्राइमरी कैमरा 50MP का है तो 8MP का टेलीफोटो लेंस तो 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है।
प्राइमरी कैमरा
वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 12MP कैमरा है। IP68 रेटिंग दी गई है जो कि स्मार्टफोन को काफी हद तक वाटर और डस्ट से बचाव करेगी।
IP68 रेटिंग
ये स्मार्टफोन नेवी ब्लू, जेट ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा गया है।
कलर ऑप्शन
सैमसंग का ये नया फोन एंड्रॉइड 16-आधारित One UI 8 पर रन करता है। स्मार्टफोन में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी है।
एंड्रॉइड 16
