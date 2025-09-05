By Mohit
PUBLISHED Sep 5, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

Galaxy S25 FE स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग ने Galaxy S25 FE को लॉन्च कर दिया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं।

लॉन्च हो चुका

Photo: Samsung

स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस LTPO एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।

एमोलेड डिस्प्ले

Photo: Samsung

Galaxy S25 FE में 45W वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4,900mAh की बैटरी दी गई है। 

बैटरी और चार्जिंग

Photo: Samsung

स्मार्टफोन में इंस्टेंट स्लो-मोशन, ऑडियो इरेजर और मॉडल जनरेटिव एडिट जैसे AI फीचर्स हैं।

AI फीचर्स

Photo: Samsung

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

कैमरा सेटअप

Photo: Samsung

Galaxy S25 FE स्मार्टफोन में प्राइमरी कैमरा  50MP का है तो 8MP का टेलीफोटो लेंस तो 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है।

प्राइमरी कैमरा

Photo: Samsung

वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में  12MP कैमरा है। IP68 रेटिंग दी गई है जो कि स्मार्टफोन को काफी हद तक वाटर और डस्ट से बचाव करेगी।

IP68 रेटिंग

Photo: Samsung

ये स्मार्टफोन नेवी ब्लू, जेट ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा गया है।

कलर ऑप्शन

Photo: Samsung

सैमसंग का ये नया फोन एंड्रॉइड 16-आधारित One UI 8 पर रन करता है। स्मार्टफोन में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी है।

एंड्रॉइड 16

Video: Fauxles/Pexels

