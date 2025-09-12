By Mohit
सैमसंग गैलेक्सी F17 के स्पेसिफिकेशन

सैमसंग ने इंडियन मार्केट में बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी F17 5G लॉन्च कर दिया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं। 

न्यू लॉन्च

Photo: Samsung

4GB रैम + 128GB स्टोरेज की कीमत 13,999 रुपये, 6GB रैम + 128GB स्टोरेज की कीमत 15,499 रुपये तो 8GB रैम + 128GB स्टोरेज की कीमत 16,999 रुपये है।

कीमत

स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बैटरी और चार्जिंग

Photo: Samsung

गैलेक्सी F17 5G स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल के OIS कैमरे दिए गए हैं। वहीं सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल है।

कैमरा

5nm वाले एक्सीनॉस 1330 चिपसेट के साथ लॉन्च हुया ये स्मार्टफोन 7.5mm पतला है।

काफी पतला फोन

Photo: Samsung

फोन IP54 रेटिंग वाला है यानी पानी की हल्की बूंद और हल्की धूल से ये सुरक्षित रहेगा।

IP54 रेटिंग

Photo: Samsung

192 ग्राम वजन वाले स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।

सुपर एमोलेड डिस्प्ले

Photo: Samsung

ये फोन Exynos 1330 CPU से लैस है जो कि मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस को बेहतर करता है।

Exynos 1330 CPU

Photo: Samsung

गैलेक्सी F17 5G स्मार्टफोन सर्किल टू सर्च विद गूगल जैसे कई AI फीचर से लैस है।

AI फीचर 

Photo: Samsung

डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर वाले इस फोन की स्टोरेज को 2TB तक एक्सपैंड किया जा सकता है।

प्रोसेसर

Video: Fauxles/Pexels

