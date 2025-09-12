By Mohit
सैमसंग गैलेक्सी F17 के स्पेसिफिकेशन
सैमसंग
ने इंडियन मार्केट में
बजट
स्मार्टफोन
गैलेक्सी
F17 5G
लॉन्च
कर दिया है। आइए इसके
स्पेसिफिकेशन
पर नजर डाल लेते हैं।
न्यू लॉन्च
Photo: Samsung
4
GB
रैम + 128
GB
स्टोरेज
की कीमत 13,999 रुपये, 6
GB
रैम + 128
GB
स्टोरेज
की कीमत 15,499 रुपये तो 8
GB
रैम + 128
GB
स्टोरेज
की कीमत 16,999 रुपये है।
कीमत
स्मार्टफोन
में 5000
mAh
की
बैटरी
दी गई है जो कि 25
W
फास्ट
चार्जिंग
को
सपोर्ट
करती है।
बैटरी और चार्जिंग
Photo: Samsung
गैलेक्सी
F17 5G
स्मार्टफोन
में 50
मेगापिक्सल
के
OIS
कैमरे दिए गए हैं। वहीं
सेल्फी
कैमरा 13
मेगापिक्सल
है।
कैमरा
5
nm
वाले
एक्सीनॉस
1330
चिपसेट
के साथ
लॉन्च
हुया
ये
स्मार्टफोन
7.5
mm
पतला है।
काफी पतला फोन
Photo: Samsung
फोन
IP54
रेटिंग
वाला है यानी पानी की हल्की बूंद और हल्की धूल से ये सुरक्षित रहेगा।
IP54
रेटिंग
Photo: Samsung
192 ग्राम वजन वाले
स्मार्टफोन
में 6.7 इंच की
फुल
एचडी
प्लस
सुपर
एमोलेड
डिस्प्ले दी गई है।
सुपर
एमोलेड
डिस्प्ले
Photo: Samsung
ये फोन
Exynos
1330 CPU
से लैस है जो कि
मल्टीटास्किंग
और
परफॉर्मेंस
को बेहतर करता है।
Exynos
1330 CPU
Photo: Samsung
गैलेक्सी
F17 5G
स्मार्टफोन
सर्किल
टू
सर्च
विद
गूगल जैसे कई
AI
फीचर
से लैस है।
AI
फीचर
Photo: Samsung
डाइमेंसिटी
6100+
प्रोसेसर
वाले इस फोन की
स्टोरेज
को 2
TB
तक
एक्सपैंड
किया जा सकता है।
प्रोसेसर
Video:
Fauxles
/Pexels
iPhone 16 Pro Max
के
स्पेसिफिकेशन
