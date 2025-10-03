By Mohit
सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कीमत इतनी

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने बजट सेगमेंट में गैलेक्सी F07 लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं।

स्पेसिफिकेशन जानिए

Photo: Samsung

कंपनी ने इस फोन को 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है। ये फोन सिंगल वेरिएंट में ही लॉन्च किया गया है।

सिंगल वेरिएंट

Photo: Samsung

स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले (1600×720 पिक्सल रिजॉल्यूशन) दी गई है।

डिस्प्ले

Photo: Samsung

एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने वाले गैलेक्सी F07 में IP54 रेटिंग है जिससे ये कुछ हद तक पानी की बूंदों से भीगने पर भी सुरक्षित रहेगा।

ऑपरेटिंग सिस्टम

Photo: Samsung

ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर से लैस इस स्मार्टफोन का वजन 184 ग्राम है और ये 7.6mm पतला है।

प्रोसेसर

Photo: Samsung

ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और मिड-रेंज गेमिंग के लिए बेस्ट माना जाता है।

मल्टीटास्किंग

Photo: Samsung

कैमरा सेटअप की बात करें तो प्राइमरी कैमरा 50MP का है तो रियर में ही दिया सेकेंडरी कैमरा 2MP है। सेल्फी के लिए 8MP कैमरा है।

कैमरा सेटअप

Photo: Samsung

बैटरी की बात करें तो कंपनी ने इसमें 5000mAh की बैटरी दी है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन की स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकेगा।

बैटरी

कीमत की बात करें तो सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर गैलेक्सी F07 4G की कीमत 7,699 रुपये है मगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये 6,999 रुपये में उपलब्ध है।

कीमत

Photo: Samsung

कंपनी का दावा है कि इस स्मार्टफोन को OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे।

सिक्योरिटी अपडेट्स

