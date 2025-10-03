By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025
सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कीमत इतनी
स्मार्टफोन
निर्माता कंपनी
सैमसंग
ने
बजट
सेगमेंट
में
गैलेक्सी
F07
लॉन्च
किया है। आइए इसके
स्पेसिफिकेशन
पर नजर डाल लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन जानिए
Photo: Samsung
कंपनी ने इस फोन को 4
GB
रैम के साथ 64
GB
स्टोरेज
के साथ
लॉन्च
किया है। ये फोन
सिंगल
वेरिएंट
में ही
लॉन्च
किया गया है।
सिंगल वेरिएंट
Photo: Samsung
स्मार्टफोन
में 6.7 इंच का
एचडी
प्लस
एलसीडी
डिस्प्ले (1600
×720
पिक्सल
रिजॉल्यूशन
) दी गई है।
डिस्प्ले
Photo: Samsung
एंड्रॉइड
15
ऑपरेटिंग
सिस्टम
पर रन करने वाले
गैलेक्सी
F07
में
IP54
रेटिंग
है जिससे ये कुछ हद तक पानी की बूंदों से भीगने पर भी सुरक्षित रहेगा।
ऑपरेटिंग
सिस्टम
Photo: Samsung
ऑक्टा
-कोर
मीडियाटेक
हीलियो
G99
प्रोसेसर
से लैस इस
स्मार्टफोन
का वजन 184 ग्राम है और ये 7.6
mm
पतला है।
प्रोसेसर
Photo: Samsung
ऑक्टा
-कोर
मीडियाटेक
हीलियो
G99
प्रोसेसर
मल्टीटास्किंग
और
मिड
-रेंज
गेमिंग
के लिए
बेस्ट
माना जाता है।
मल्टीटास्किंग
Photo: Samsung
कैमरा
सेटअप
की बात करें तो
प्राइमरी
कैमरा 50
MP
का है
तो
रियर
में ही दिया
सेकेंडरी
कैमरा 2
MP
है।
सेल्फी
के लिए 8
MP
कैमरा है।
कैमरा सेटअप
Photo: Samsung
बैटरी
की बात करें तो कंपनी ने इसमें 5
000mAh
की
बैटरी
दी है। आपको बता दें कि
स्मार्टफोन
की
स्टोरेज
को
माइक्रो
SD
कार्ड से 2
TB
तक बढ़ाया जा सकेगा।
बैटरी
कीमत की बात करें तो
सैमसंग
इंडिया की वेबसाइट पर
गैलेक्सी
F07
4G
की कीमत 7,699 रुपये है मगर ई-कॉमर्स
प्लेटफॉर्म
पर ये 6,999 रुपये में उपलब्ध है।
कीमत
Photo: Samsung
कंपनी का दावा है कि इस
स्मार्टफोन
को
OS
अपग्रेड
और 6 साल के
सिक्योरिटी
अपडेट्स
मिलेंगे।
सिक्योरिटी
अपडेट्स
Video: Fauxles/Pexels
11 से 25
हजार के
बजट
में आ रहे ये 8
लेटेस्ट
स्मार्टफोन
