PUBLISHED Nov 11, 2025

सपा सांसद इंडियन क्रिकेटर से करेंगी शादी

इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार युवा ऑलराउंडर रिंकू सिंह जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

जल्द शादी

रिंकू की मंगेतर समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज है। कपल सगाई कर चुका है।

सगाई हो चुकी

26 वर्षीय क्रिकेटर ने इसी साल 8 जून को प्रिया सरोज से लखनऊ में सगाई की थी। सगाई में टीम इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स भी शामिल हुए थे।

जून में हुई थी

हालांकि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी की डेट अभी फाइनल नहीं हुई है।

डेट फाइनल नहीं

सगाई के बाद रिंकू और प्रिया ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की थीं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर आया था।

लव बॉन्ड

क्रिकेटर का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आलीशान बंगला है। रिंकू ने बचपन में काफी गरीबी देखी थी।

कभी देखी थी गरीबी

आज करोड़ों में कमाई करने वाले रिंकू परिवार को लग्जरी लाइफ मुहैया करवा रहे हैं। रिंकू के पिता कभी सिलिंडर डिलीवरी का काम किया करते थे। 

लग्जरी लाइफ

रिंकू के करियर की बात करें तो वे अबतक 2 वनडे मैच, 35 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 58 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

खेल चुके इतने मैच

वे वनडे में 55 रन, टी-20 में 550 रन आईपीएल में 1099 रन बना चुके हैं। वनडे फार्मैट में 1 विकेट चटका चुके हैं। वहीं टी-20 इंटरनेशनल में 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

विकेट इतने

