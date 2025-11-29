By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 29, 2025
दिल या दिमाग किसकी सुननी चाहिए? सद्गुरु से जानें
सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव अपने विचारों के लिए लोगों में काफी लोकप्रिय हैं।
आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव
सद्गुरु कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि मेरा दिल दिल, मेरा दिमाग, तो असल में आप इन दोनों से अलग हैं। पहले ये समझ लें कि असली आप कौन हैं।
दिल और दिमाग
सद्गुरु के मुताबिक, जो लोग दिल की सुनते हैं वो पछताते हैं, जो दिमाग की सुनते हैं वो भी पछताते हैं। क्योंकि दोनों ही अतीत के आधार पर फैसला लेते हैं।
दोनों को गुलाम मत बनाएं
दिल vs दिमाग नहीं, सवाल ये है कि क्या आपका फैसला अभी के सच के साथ है या पुरानी यादों के साथ है?
असली सवाल ये है
सद्गुरु कहते हैं जब आप दोनों एक-दूसरे से लड़ रहे हों, तो चुप हो जाएं। 5 मिनट शांत बैठें। इसके बाद जो फैसला भीतर से स्पष्टता के साथ आए, वही सही है।
जब दिल और दिमाग में टकराव हो
सद्गुरु के मुताबिक, अगर आप प्यार में दिल की सुनेंगे, तो रोना भी पड़ सकता है। ऐसे में पहले दिमाग से देखें - क्या ये इंसान आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? फिर दिल को छूट दें।
प्यार में दिल की सुनें?
सद्गुरु कहते हैं कि करियर में अगर सिर्फ दिमाग की सुनेंगे, तो बोर हो जाएंगे। थोड़ा दिल की भी सुनें – वो काम करें जिसमें मजा आए, पैसा अपने आप आएगा।
करियर में दिमाग की?
सद्गुरु के मुताबिक, दिल और दिमाग दोनों को टूल बनाइए, मालिक मत बनाइए। जब जरूरत हो दिल इस्तेमाल करें, जब जरूरत हो दिमाग। बाकी समय चुप रहें।
असली गुरु मंत्र
सद्गुरु कहते हैं कि लोग दिल या दिमाग में से किसी एक को अपना मालिक बना लेते हैं। फिर या तो भावुक बनकर बर्बाद होते हैं या ठंडे बनकर अकेले रह जाते हैं।
सबसे बड़ी गलती
सद्गुरु के मुताबिक, ना दिल के गुलाम बनें, ना दिमाग के। बस जागरूक रहें। जागरूक इंसान का हर फैसला सही होता है।
सद्गुरु का संदेश
