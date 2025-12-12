By Mohit
सचिन Vs विराट:टेस्ट में किसके अधिक छक्के
पूर्व भारतीय बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
और मौजूदा
स्टार
बल्लेबाज विराट
कोहली
की
अक्सर
तुलना की जाती है।
अक्सर तुलना
आज हम आपको
टेस्ट
फार्मैट
में
सचिन
और विराट में से किसने ज्यादा छक्के
,
चौके और शतक जड़े हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
कौन आगे?
सबसे पहले बात
सचिन
की करते हैं।
सचिन
ने अपने
करियर
में कुल 200
टेस्ट
मैच खेले।
सचिन का करियर
सचिन
ने इस दौरान
329
पारियों में खेलते हुए कुल 69 छक्के तो 2058 चौके जड़े।
इतनी बाउंड्री
सचिन
ने इस दौरान
टेस्ट
में 53.79 की औसत से 15921 रन बनाए। पूर्व क्रिकेटर के नाम
टेस्ट
में 51 शतक तो 6 दोहरे शतक दर्ज हैं।
सचिन के कुल रन
बात करें विराट
कोहली
की तो कुल
123
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए।
विराट का करियर
विराट ने
टेस्ट
फार्मैट
में कुल 30 छक्के जड़े तो 1027 चौके अपने नाम किए।
चौके और छक्के
विराट
कोहली
ने
टेस्ट
फार्मैट
में 30 शतक जड़े। उन्होंने 2 दोहरे शतक भी जड़े।
कोहली के शतक
यानी चौके, छक्के और शतकों के मामले में
सचिन
तेंदुलकर
विराट
कोहली
से आगे हैं। हालांकि सचिन ने कोहली से ज्यादा मैच भी खेले हैं।
सचिन आगे
