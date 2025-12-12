By Mohit
सचिन Vs विराट:टेस्ट में किसके अधिक छक्के

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की अक्सर तुलना की जाती है।

आज हम आपको टेस्ट फार्मैट में सचिन और विराट में से किसने ज्यादा छक्के, चौके और शतक जड़े हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

सबसे पहले बात सचिन की करते हैं। सचिन ने अपने करियर में कुल 200 टेस्ट मैच खेले।

सचिन ने इस दौरान 329 पारियों में खेलते हुए कुल 69 छक्के तो 2058 चौके जड़े।

सचिन ने इस दौरान टेस्ट में 53.79 की औसत से 15921 रन बनाए। पूर्व क्रिकेटर के नाम टेस्ट में 51 शतक तो 6 दोहरे शतक दर्ज हैं।

बात करें विराट कोहली की तो कुल 123 टेस्ट मैच खेले जिनमें 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए।

विराट ने टेस्ट फार्मैट में कुल 30 छक्के जड़े तो 1027 चौके अपने नाम किए।

विराट कोहली ने टेस्ट फार्मैट में 30 शतक जड़े। उन्होंने 2 दोहरे शतक भी जड़े।

यानी चौके, छक्के और शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से आगे हैं। हालांकि सचिन ने कोहली से ज्यादा मैच भी खेले हैं।

