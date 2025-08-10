By Vimlesh 
सचिन तेंदुलकर Vs जो रूट: 158 टेस्ट मैचों के बाद कौन बेस्ट?

जो रूट टेस्ट में लगातार अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के आंकड़े के करीब पहुंचते जा रहे हैं।

जो रूट और सचिन तेंदुलकर

दोनों की आपस में तुलना भी होती है। इन दोनों खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है।

तुलना

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 200 टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि जो रूट ने अभी तक 158 टेस्ट मैच खेले हैं।

कुल टेस्ट मैच

ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि 158 टेस्ट मैचों के बाद दोनों का प्रदर्शन कैसा था।

158 टेस्ट मैचों के बाद रन

सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन ने 158 टेस्ट मैचों की 259 पारियों में बल्लेबाजी की थी।

सचिन तेंदुलकर ने खेली थीं इतनी पारियां

इन 259 पारियों में उन्होंने 12702 रन बनाए थे।

बनाए थे इतने रन

जो रूट ने 158 मैचों में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा पारियां खेली हैं। उन्हें 288 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।

158 मैचों में रूट को मिली इतनी पारियां 

158 मैचों की 288 पारियों में जो रूट ने सचिन से ज्यादा रन बनाए हैं।

सचिन से ज्यादा रन बनाए

158 टेस्ट मैचों में रूट 13543 रन बना चुके हैं, जबिक सचिन ने 12702 रन बनाए थे।

जो रूट के कुल रन

