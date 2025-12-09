By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

सचिन या विराट: सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन जीता?

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दुनिया के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।

सचिन तेंदुलकर बनाम विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

एक तरफ जहां विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में अपनी महानता साबित की है।

तीनों फॉर्मेट में विराट की ग्रेटनेस

Pic Credit: Social Media

वहीं, सचिन तेंदुलकर वनडे और टेस्ट के ग्रेट प्लेयर माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में केवल एक ही टी-20 मैच खेला।

सचिन तेदुलकर 

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना आपस में होती रहती है। 

तेंदुलकर और कोहली की तुलना

Pic Credit: Social Media

इन दोनों में से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसने ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीते हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए किसने ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीते?

Video Credit: Social Media

सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 168 सीरीज में हिस्सा लिया है, जिसमें से 22 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया है।

विराट कोहली ने 22 बार

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने तीन प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब टेस्ट में, 12 वनडे में और 7 टी-20 में जीते हैं। 

तीनों फॉर्मेट को मिलाकर

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कुल 183 सीरीज खेली है, जिसमें 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। उन्होंने 5 बार टेस्ट में और 15 बार वनडे में यह खिताब जीता है। 

सचिन तेंदुलकर ने 20 बार

Pic Credit: Social Media

इस तरह देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीते हैं।

विराट कोहली हैं आगे

Pic Credit: Social Media

स्मृति मंधाना की उम्र कितनी है?

 Click Here