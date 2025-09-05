By Shubhangi Gupta
रुपाली गांगुली के टॉप टीवी शोज!
रुपाली गांगुली, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से खास पहचान बनाई है।
संजीवनी (2002) - इस शो में रुपाली ने डॉ. सिमरन का किरदार निभाया जो दर्शकों को बहुत पसंद आया।
साराभाई वर्सेस साराभाई (2004) - मोनिशा साराभाई के रोल में रुपाली ने हास्य का तड़का लगाया।
परवरिश - कुछ खट्टी कुछ मीठी (2011) - एक मां के रूप में उनकी भूमिका ने सभी का दिल जीता।
अनुपमा (2020) - इस शो में अनुपमा के किरदार ने रुपाली को एक बार फिर घर-घर में लोकप्रिय बना दिया।
अनुपमां में उनकी अदाकारी ने सभी का दिल जीता, एक साधारण गृहिणी की भूमिका को उन्होंने जीवंत कर दिया।
रूपाली की अदाकारी ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए जिससे उनकी प्रतिभा का लोहा माना गया।
उनके शोज ने ना केवल मनोरंजन किया बल्कि समाजिक संदेश भी दिए जिससे उनकी छवि और भी निखरी।
