By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

रुपाली गांगुली के टॉप टीवी शोज!

रुपाली गांगुली, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से खास पहचान बनाई है।

रुपाली गांगुली

संजीवनी (2002) - इस शो में रुपाली ने डॉ. सिमरन का किरदार निभाया जो दर्शकों को बहुत पसंद आया।

टीवी शोज

साराभाई वर्सेस साराभाई (2004) - मोनिशा साराभाई के रोल में रुपाली ने हास्य का तड़का लगाया।

सुपरहिट

परवरिश - कुछ खट्टी कुछ मीठी (2011) - एक मां के रूप में उनकी भूमिका ने सभी का दिल जीता।

कमाल अदाकारा

अनुपमा (2020) - इस शो में अनुपमा के किरदार ने रुपाली को एक बार फिर घर-घर में लोकप्रिय बना दिया।

लोकप्रियता

अनुपमां में उनकी अदाकारी ने सभी का दिल जीता, एक साधारण गृहिणी की भूमिका को उन्होंने जीवंत कर दिया।

सबकी फेवरेट

रूपाली की अदाकारी ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए जिससे उनकी प्रतिभा का लोहा माना गया।

दमदार

उनके शोज ने ना केवल मनोरंजन किया बल्कि समाजिक संदेश भी दिए जिससे उनकी छवि और भी निखरी।

शानदार सफर

