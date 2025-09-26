By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
गरबा फैशन: रुपाली गांगुली के स्टाइलिश लहंगे!
रुपाली गांगुली उर्फ अनुपमा, दमदार एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं।
रुपाली गांगुली
Instagram:
rupaliganguly
अनुपमा की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक लहंगे हैं जो गरबा इवेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं।
लहंगे
Instagram:
rupaliganguly
रुपाली के लहंगे रंगीन, भव्य और पारंपरिक कढ़ाई से सजे होते हैं जो उन्हें और भी खास बनाते हैं।
गरबा के लिए...
Instagram:
rupaliganguly
इसके अलावा उनके लहंगों में अक्सर मिरर वर्क और शीशे की चमक भी देखने को मिलती है।
खूबसूरत
Instagram:
rupaliganguly
ऑफ व्हाइट के साथ रेड और येलो का कॉन्बो बेहद खूबसूरत है। गरबा इवेंट के लिए ये एकदम परफेक्ट है।
कलरफुल
Instagram:
rupaliganguly
रुपाली ने नेवी ब्लू कलर का लहंगा पहना है जिसपर महीन काम किया गया है। वहीं, इसके साथ मैचिंग लॉन्ग श्रग भी कमाल लग रहा है।
जरा हटके
Instagram:
rupaliganguly
पेस्टल पिंक कलर का ये फ्लोरल लहंगा बेहद खूबसूरत है जिसे रुपाली ने बखूबी स्टाइल भी किया है।
फ्लोरल
Instagram:
rupaliganguly
रुपाली ने यहां आइवरी कलर का लहंगा पहना है जिसपर बहुत सुंदर गोल्डन वर्क किया गया है।
रॉयल लुक
Instagram:
rupaliganguly
गरबा फैशन: करिश्मा तन्ना के ट्रेंडी लुक्स!
Click Here