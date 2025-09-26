By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025

गरबा फैशन: रुपाली गांगुली के स्टाइलिश लहंगे!

रुपाली गांगुली उर्फ अनुपमा, दमदार एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं।

रुपाली गांगुली

Instagram: rupaliganguly

अनुपमा की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक लहंगे हैं जो गरबा इवेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं।

लहंगे

Instagram: rupaliganguly

रुपाली के लहंगे रंगीन, भव्य और पारंपरिक कढ़ाई से सजे होते हैं जो उन्हें और भी खास बनाते हैं।

गरबा के लिए...

Instagram: rupaliganguly

इसके अलावा उनके लहंगों में अक्सर मिरर वर्क और शीशे की चमक भी देखने को मिलती है।

खूबसूरत

Instagram: rupaliganguly

ऑफ व्हाइट के साथ रेड और येलो का कॉन्बो बेहद खूबसूरत है। गरबा इवेंट के लिए ये एकदम परफेक्ट है।

कलरफुल

Instagram: rupaliganguly

रुपाली ने नेवी ब्लू कलर का लहंगा पहना है जिसपर महीन काम किया गया है। वहीं, इसके साथ मैचिंग लॉन्ग श्रग भी कमाल लग रहा है।

जरा हटके

Instagram: rupaliganguly

पेस्टल पिंक कलर का ये फ्लोरल लहंगा बेहद खूबसूरत है जिसे रुपाली ने बखूबी स्टाइल भी किया है।

फ्लोरल

Instagram: rupaliganguly

रुपाली ने यहां आइवरी कलर का लहंगा पहना है जिसपर बहुत सुंदर गोल्डन वर्क किया गया है।

रॉयल लुक

Instagram: rupaliganguly

