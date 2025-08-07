By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

फेस्टिव रेडी: रुपाली गांगुली का काफ्तान सूट!

मनोरंजन जगत में जाना-माना नाम रुपाली गांगुली, दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं।

रुपाली गांगुली

Instagram: rupaliganguly

रुपाली का स्टाइल कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं।

स्टाइल

खुद रुपाली भी फैशन ट्रेंड्स सेट करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। इस बार उन्होंने सेमी-ट्रेडिशनल लुक शेयर किया है।

फैशन गोल्स

रुपाली ने फूशिया पिंक कलर का काफ्तान कुर्ता सेट पहना है जिसपर बहुत महीन और सुंदर काम किया गया है।

काफ्तान

काफ्तान सूट्स और ड्रेसेस इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। ये कंफर्टेबल तो रहते ही हैं, कूल और स्टाइलिश लुक भी मिल जाता है।

खासियत

उन्होंने इसे बखूबी स्टाइल भी किया है। लाइट मेकअप, वेवी कर्ल हेयर्स और पर्ल हूप्स के साथ रुपाली ने लुक कंपलीट किया है।

गजब स्टाइलिंग

रुपाली का ये सेमी-ट्रेडिशनल लुक फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है।

फेस्टिव रेडी

सूट पहना हो या साड़ी, सोशल मीडिया पर रुपाली का हर लुक झट से वायरल हो जाता है।

फैशनिस्टा

