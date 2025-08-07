By Shubhangi Gupta
फेस्टिव रेडी: रुपाली गांगुली का काफ्तान सूट!
मनोरंजन जगत में जाना-माना नाम रुपाली गांगुली, दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं।
रुपाली का स्टाइल कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं।
खुद रुपाली भी फैशन ट्रेंड्स सेट करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। इस बार उन्होंने सेमी-ट्रेडिशनल लुक शेयर किया है।
रुपाली ने फूशिया पिंक कलर का काफ्तान कुर्ता सेट पहना है जिसपर बहुत महीन और सुंदर काम किया गया है।
काफ्तान सूट्स और ड्रेसेस इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। ये कंफर्टेबल तो रहते ही हैं, कूल और स्टाइलिश लुक भी मिल जाता है।
उन्होंने इसे बखूबी स्टाइल भी किया है। लाइट मेकअप, वेवी कर्ल हेयर्स और पर्ल हूप्स के साथ रुपाली ने लुक कंपलीट किया है।
रुपाली का ये सेमी-ट्रेडिशनल लुक फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है।
सूट पहना हो या साड़ी, सोशल मीडिया पर रुपाली का हर लुक झट से वायरल हो जाता है।
