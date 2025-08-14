By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
जन्माष्टमी के लिए रुपाली से लें मेकअप टिप्स
जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। खास दिन पर श्रीकृष्ण की पूजा के लिए महिलाएं साड़ी या सूट पहनकर रेडी होती हैं।
जन्माष्टमी
अगर सूट या साड़ी पर आप मेकअप परफेक्ट करने का सोच रही हैं। तो रुपाली गांगुली के कुछ मेकअप लुक्स से आइडिया ले सकती हैं।
मेकअप लुक
Instagram: rupaliganguly
रुपाली की तरह मेकअप लुक आप भी क्रिएट कर सकती हैं। बस मेकअप करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लें।
खास टिप्स
Instagram: rupaliganguly
रुपाली चेहरे को क्लीन करने के बाद सबसे पहले प्राइमर और फिर फाउंडेशन अप्लाई करती हैं। दाग छिपाने के लिए कंसीलर लगाती हैं।
प्राइमर-फाउंडेशन
Instagram: rupaliganguly
आई मेकअप
रुपाली आई मेकअप के लिए मसकारा, आईलाइनर, काजल, आइब्रो सेट कर लेती हैं। इससे आंखें सुंदर दिखती हैं।
Instagram: rupaliganguly
आईशैडो
एक्ट्रेस आउटफिट्स के हिसाब से आईशैडो या फिर ब्राउन-पिंक शेड लगाना पसंद करती हैं।
Instagram: rupaliganguly
लिपस्टिक
Instagram: rupaliganguly
रुपाली न्यूड, पिंक, ब्राउन, रेड जैसे लिपस्टिक के शेड्स लगाना पसंद करती हैं। ये लिपस्टिक कलर्स अच्छे लगेंगे।
ब्लश पिंक
Instagram: rupaliganguly
मेकअप को ब्लश पिंक लुक देने के लिए ब्लश से चीक्स को हाइलाइट करें। साड़ी-सूट पर ये अच्छा लगेगा।
ग्लैम लुक
Instagram: rupaliganguly
ग्लैम लुक चाहिए तो हाईलाइटर से फेस को हाईलाइट कर लें। सिल्वर या गोल्डन हाईलाइटर का यूज करें।
हेयरस्टाइल
रुपाली साड़ी के साथ अक्सर जूड़ा बनाती हैं। आप भी जूड़ा बनाकर गजरा लगाएं और फिर सिंदूर अप्लाई करें।
Instagram: rupaliganguly
आइब्रो बनवाते समय 5 बातों का रखें ध्यान
Click Here