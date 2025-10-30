By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
Faith
कलावा बांधने के नियम, मंत्र और फायदे
हिंदू धर्म में कलावा का काफी महत्व है। कलावा को मौली या रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना है। शुभ अवसरों पर इसे हाथों में पहना जाता है।
कलावा बांधने का महत्व
शास्त्रों में कलावा पहनने को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है।
नियम
ज्योतिष शास्त्र के नियमों के मुताबिक पुरुष और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा पहनना शुभ माना जाता है।
पुरुष व अविवाहित महिलाएं
शादीशुदा महिलाओं को रक्षा सूत्र बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाते समय हाथ की मुट्ठी बंद रखें और बंद मुट्ठी में दक्षिणा जरूर रखें।
शादीशुदा
यह दक्षिणा कलावा बांधने वाले को देना चाहिए। कलावा बंधवाते समय अपने दूसरे हाथ को सिर पर रखना चाहिए।
दक्षिणा रखें
कितनी बार लपेटे
कलावा को कलाई में 3, 5 या 7 बार लपेटना शुभ माना जाता है। अब सवाल यह है कि इसे कितने दिनों तक पहनना चाहिए। यानी इसे कब उतारना चाहिए?
कब उतारें
कलावा बांधने के 21 दिन बाद इसका सकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है इसलिए 21 दिन बाद कलावा को उतार देना चाहिए। इसको मंगलवार और शनिवार के दिन ही खोलना चाहिए।
मंत्र
कलावा बांधने वाले को हाथ पर बांधते समय आप इस मंत्र का जाप जरूर करें- येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:। तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल।।
फायदे
कलावा बांधने से त्रिदेवों के साथ तीनों देवियों मां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह बुरे समय में रक्षा करता है, इससे घर में सुख-समृद्धि भी बनी रहती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
