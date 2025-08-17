By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 17, 2025
गले में धारण कर लिए हैं रुद्राक्ष, तो जानिए क्या करें क्या नहीं
रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न है। इसे गले में धारण करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है।
रुद्राक्ष का पवित्र महत्व
अगर आपने भी अपने गले में रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, तो कुछ नियमों का पालन जरूरी है। रुद्राक्ष के गलत उपयोग से इसके फायदे नहीं मिलती है। आइए जानें क्या करें और क्या नहीं।
गले में रुद्राक्ष
रुद्राक्ष हमेशा विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। इसमें साफ मुख और बेलनाकार छिद्र होना चाहिए। नकली रुद्राक्ष से बचें, क्योंकि यह आध्यात्मिक लाभ नहीं देता है।
असली रुद्राक्ष चुनें
धारण करने से पहले रुद्राक्ष को गंगाजल या दूध में डुबोएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। शुद्धिकरण नकारात्मक ऊर्जा हटाता है और रुद्राक्ष की शक्ति बढ़ाता है।
शुद्धिकरण करें
रुद्राक्ष को सोमवार या शिवरात्रि पर पहनें। लाल या पीले धागे में पिरोएं। शुभ मुहूर्त से आध्यात्मिक लाभ बढ़ता है।
शुभ समय पर पहनें
रुद्राक्ष को नियमित साफ करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रुद्राक्ष को पूजा स्थल पर रखें। मंत्र जाप करें। इससे रुद्राक्ष की शक्ति बनी रहती है और शिव कृपा मिलती है।
नियमित पूजा करें
रुद्राक्ष धारण करने वाले मांस, मछली और शराब से बचें। ये तामसिक हैं और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इससे रुद्राक्ष की शुद्धता और प्रभाव बरकरार रहता है।
मांस-मदिरा से बचें
गंदे हाथों से रुद्राक्ष ना छूएं। स्नान के बाद ही स्पर्श करें। शौचालय या अशुद्ध स्थानों पर इसे उतार दें। स्वच्छता बनाए रखने से रुद्राक्ष की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति बनी रहती है।
रुद्राक्ष की पवित्रता
रुद्राक्ष धारण करने वाले की ऊर्जा से जुड़ता है। इसे दूसरों को ना दें। साझा करने से इसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो सकता है। रुद्राक्ष को सुरक्षित और व्यक्तिगत रखें।
रुद्राक्ष साझा ना करें
सोते समय रुद्राक्ष उतारकर पूजा स्थल पर रखें। यह इसकी पवित्रता बनाए रखता है। सुबह स्नान के बाद फिर इसे धारण करें।
सोते समय उतारें
