By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

छोटी दिवाली पर यम का दीपक जलाने का नियम

छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा करने का विधान है। साथ ही यम का दीया भी जलाया जाता है।

यमराज की पूजा

मान्यता है कि छोटी दिवाली पर यम देवता के लिए दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। 

दीपक जलाने के फायदे

घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का बड़ा सा एकमुखी दीपक जलाएं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़ें।

एकमुखी दीपक

आप छोटी दिवाली की पूजा करने के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम का दीया रख सकते हैं। 

दक्षिण दिशा

पौराणिक मान्यता है कि यम का दीया निकालने के बाद उसके पास नहीं जाना चाहिए।

पास न जाएं

यमराज के लिए दीपक जलाने के लिए मिट्टी का एक बड़ा और चौमुखा दीपक लेना चाहिए।

कैसा हो दीया

इस दीपक में चार बत्तियां लगानी चाहिए और सरसों का तेल भरना चाहिए।

4 बत्तियां

शाम को प्रदोष काल में परिवार के सभी सदस्यों की मौजूदगी में इस दीपक को जलाना चाहिए।

कब जलाएं

इस दीपक को घर के कोने-कोने में ले जाना चाहिए। इसके बाद इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए।

कोने-कोने ले जाएं

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

