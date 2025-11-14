By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर में शिवलिंग रखने के नियम?
शिवलिंग भगवान शिव का ही प्रतीक है। वैसे यह शिवालय में स्थापित होता है। लेकिन लोग इसे घर में भी स्थापित करने लगे हैं।
घर में शिवलिंग
लेकिन घर में शिवलिंग रखने से पहले कुछ खास नियमों को जान लेना जरूरी है, वरना इसके अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।
नियम
घर में अगर शिवलिंग रखते हैं, तो शिवलिंग का आकार अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए।
शिवलिंग का आकार
अगर आप घर में शिवलिंग रखना ही चाहते हैं, तो पारे से बना शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है।
पारे से बना शिवलिंग
शिवलिंग के साथ ही गणेश जी, देवी पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की छोटी सी प्रतिमा भी जरूर रखें। शिव परिवार की पूजा करने से पूजा का फल जल्दी मिल सकता है।
शिव परिवार की पूजा
एक से ज्यादा न रखें
माान्यतानुसार, घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखे जाने चाहिए।
धातु
यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते है, तो यह शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए और उसपर एक नाग भी लिपटा होना चाहिए।
दिशा
वास्तु के मुताबिक शिवलिंग स्थापित करते ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। घर के कोने में शिवलिंग न रखें।
जल अभिषेक
शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए लेकिन उसकी नियमित रूप से पूजा और जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसमें एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए।
ध्यान रहे कि शिवलिंग का स्थान न बदले। अगर किसी कारणवश बदलना पड़े, तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगाजल और ठंढे दूध से स्नान कराएं फिर जगह को बदलें।
ना बदलें स्थान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
कौन पहन सकता है एक मुखी रुद्राक्ष, जानें नियम व फायदे
Click Here