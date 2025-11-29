By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 29, 2025
घर में गंगाजल रखने से होते हैं ये फायदे, बस इन गलतियों को करें नजरअंदाज
हिंदू धर्म में मां गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। घर में शुद्ध गंगाजल रखने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मकता का वास होता है।
गंगाजल
रोज सुबह घर में गंगाजल को पानी में मिलाकर छिड़कने से वास्तु दोष, बुरी नजर, भूत-प्रेत का असर अपने आप दूर हो जाता है। घर में शांति और सुख समृद्धि बढ़ती है।
नेगेटिव एनर्जी खत्म
पूजा घर में गंगाजल की छोटी शीशी रखें और पूजा में इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती, बरकत अपने आप बढ़ने लगती है।
धन और बरकत
घर में झगड़ा, कलेश ज्यादा है? पूरे घर में गंगाजल छिड़कने से मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है।
रिश्तों में मिठास
जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उन्हें रोज गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और घर में गंगाजल रखना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से जल्द संतान सुख की प्राप्ति होती है।
संतान सुख
गंगाजल हमेशा तांबे, चांदी या कांच की शीशी में ही रखें। प्लास्टिक में रखने से उसकी पवित्रता कम हो जाती है।
प्लास्टिक की बोतल में ना रखें
गंगाजल को छूने से पहले हाथ-पैर धो लें, साफ कपड़े पहनें। मासिक धर्म या सूतक के समय गंगाजल को हाथ भी मत लगाएं।
जूठे हाथों से ना छुएं
गंगाजल की शीशी हमेशा ऊंचाई पर, पूजा स्थान में या लकड़ी के पटरे पर रखें। जमीन पर रखने से अपवित्र माना जाता है।
कभी जमीन पर मत रखें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
