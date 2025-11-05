By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 05, 2025
Faith
पन्ना पहनने के नियम व फायदे
ज्योतिष शास्त्र में पन्ना रत्न का खास महत्व होता है। यह व्यक्ति के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। चलिए इसे धारण करने के नियम व फायदे जानते हैं।
पन्ना रत्न का महत्व
ज्योतिष शास्त्र में पन्ना को बुध ग्रह का रत्न माना गया है। बुध ग्रह को नौकरी, बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है। बुध ग्रह कन्या और मिथुन राशि का स्वामी होता है।
बुध ग्रह से संबंध
कुंडली का बुध ग्रह जब कमजोर होता है या अशुभ परिणाम देने लगता है, तो ज्योतिष के जानकार पन्ना रत्न पहनने की सलाह देते हैं।
कब पहनें
पन्ना धरण करने के लिए सबसे उत्तम दिन बुधवार होता है। इसके अलावा इसे ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती नक्षत्र में भी पहने सकते हैं।
उत्तम दिन
पन्ना को सोना या चांदी में जड़वाकर सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए।
सोना या चांदी
धारण करने की विधि
बुधवार के दिन इसे धारण करने से पहले मंगलवार की रात दूध में अंगूठी को रख दें। फिर बुधवार की सुबह अंगूठी को दूध से निकालकर गंगाजल से अभिषिक्त करें।
मंत्र
इसके बाद धूप-दीप दिखाकर ओम् बुं बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करने के बाद ही धारण करना चाहिए।
राशि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए पन्ना धारण करना शुभ होता है।
फायदे
पन्ना पहनने से चिंता से मुक्ति मिलती है। मन शांत और एकाग्र रहता है। यह आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में बहुत कारगर है। इसे पहनने से स्किन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
