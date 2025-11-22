By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 22, 2025

मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम और फायदे

मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस साल यह व्रत 1 दिसंबर 2025, सोमवार को रखा जाएगा।

मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत पुण्‍य माना गया है। इसका खास महत्व बताया गया है।

इस दिन श्रीकृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम व फायदे क्या-क्या हैं?

एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संपल्प लिया जाता है और श्रीहरि विष्णु के पूर्णावतार श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है।

पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है।

एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। इस दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखें। 

इस दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो नारायणाय या ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें।

मान्यतानुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ होता है। साथ ही पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख-शांति आती है।

मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

