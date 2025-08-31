By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
जितिया व्रत रखने के नियम व फायदे
हिंदू धर्म में जितिया व्रत का खास महत्व होता है। यह व्रत खासकर उत्तर भारत में महिलाएं रखती हैं।
जितिया का व्रत
हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है।
तिथि
इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार जितिया का निर्जला व्रत 14 सितंबर, रविवार के दिन रखा जाएगा।
कब है जितिया व्रत
इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए करती हैं। इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है।
व्रत की वजह
यह व्रत काफी कठिन माना जाता है। यह व्रत सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होता है और इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है।
कठिन व्रत
यानी यह व्रत तीन दिन तक चलता है जिसमें मां बिना अन्न और जल के उपवास रखती है। व्रत शुरू करने से एक दिन पहले महिलाएं 'नहाय-खाय' की रस्म निभाती हैं।
नहाय-खाय रस्म
इस दिन, महिलाएं स्नान करके साफ-सुथरे वस्त्र धारण करती हैं और पवित्र मन से भोजन करती हैं।
वस्त्र धारण
नहाय-खाय के दिन खासतौर पर कद्दू, चावल और चने की दाल का सेवन किया जाता है। ये भोजन सरल और शुद्ध होते हैं और व्रत की शुरुआत से पहले शरीर को आवश्यक ऊर्जा देते हैं।
आवश्यक ऊर्जा
जितिया व्रत में भगवान जितेश्वर और मां गंगा की पूजा की जाती है। आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर को साफ जगह पर स्थापित करें और पूजा की सारी सामग्री पहले से तैयार रखें।
पूजन विधि
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
महालक्ष्मी व्रत में करें इन मंत्रों का जाप, सौभाग्य में होगी वृद्धि
Click Here