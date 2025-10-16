लाल लिबास में रुबीना दिलैक, ग्लैमरस लुक्स!

By Shubhangi Gupta
रुबीना दिलैक जितनी कमाल एक्ट्रेस हैं, उतना ही लाजवाब उनका ड्रेस सेंस भी है। वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक, हर लुक में वो खूबसूरत लगती हैं।
रुबीना दिलैक
वहीं, रुबीना की वॉर्डरोब में एक से एक लाल रंग के आउटफिट्स भी हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।
रेड लव
रुबीना ने यहां लाल रंग की एलिगेंट साड़ी पहनी है जिसपर मिनिमल बूटी वर्क किया गया है।
साड़ी लुक
गोल्डन वर्क के साथ रुबीना का ये सूट लुक फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है।
रेड सूट
लाल रंग के इस लहंगे में रुबीना का लुक एकदम रॉयल है। उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।
लहंगा स्टाइल
लाल रंग के इस बॉडीकॉन गाउन में रुबीना हद से ज्यादा स्टाइलिश लग रही हैं और टोन्ड फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट कर रही हैं।
बॉडीकॉन
लाल रंग के इस ब्लेजर आउटफिट में रुबीना ने फॉर्मल लुक क्रिएट किया है और परफेक्ट फैशन गोल्स दे रही हैं।
फॉर्मल
रुबीना ने रेड हॉट वेस्टर्न ड्रेस पहनी है जिसमें फ्यूजन का तड़का देखने को मिल रहा है।
फ्यूजन का तड़का
