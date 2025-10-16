By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 16, 2025

लाल लिबास में रुबीना दिलैक, ग्लैमरस लुक्स!

रुबीना दिलैक जितनी कमाल एक्ट्रेस हैं, उतना ही लाजवाब उनका ड्रेस सेंस भी है। वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक, हर लुक में वो खूबसूरत लगती हैं।

रुबीना दिलैक

Instagram: rubinadilaik

वहीं, रुबीना की वॉर्डरोब में एक से एक लाल रंग के आउटफिट्स भी हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।

रेड लव

Instagram: rubinadilaik

रुबीना ने यहां लाल रंग की एलिगेंट साड़ी पहनी है जिसपर मिनिमल बूटी वर्क किया गया है।

साड़ी लुक

Instagram: rubinadilaik

गोल्डन वर्क के साथ रुबीना का ये सूट लुक फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है।

रेड सूट

Instagram: rubinadilaik

लाल रंग के इस लहंगे में रुबीना का लुक एकदम रॉयल है। उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।

लहंगा स्टाइल

Instagram: rubinadilaik

लाल रंग के इस बॉडीकॉन गाउन में रुबीना हद से ज्यादा स्टाइलिश लग रही हैं और टोन्ड फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट कर रही हैं।

बॉडीकॉन

Instagram: rubinadilaik

लाल रंग के इस ब्लेजर आउटफिट में रुबीना ने फॉर्मल लुक क्रिएट किया है और परफेक्ट फैशन गोल्स दे रही हैं।

फॉर्मल

Instagram: rubinadilaik

रुबीना ने रेड हॉट वेस्टर्न ड्रेस पहनी है जिसमें फ्यूजन का तड़का देखने को मिल रहा है।

फ्यूजन का तड़का

Instagram: rubinadilaik

