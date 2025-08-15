By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

रुबीना दिलैक के टॉप टीवी शोज!

रुबीना दिलैक, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी से खास पहचान बनाई।

रुबीना दिलैक

Instagram: rubinadilaik

शो 'छोटी बहू' से रुबीना ने घर-घर में अपनी एक अलग जगह बनाई और लोकप्रियता हासिल की।

करियर

Instagram: rubinadilaik

रुबीना ने 'शक्ति - अस्तित्व के एहसास की' में एक किन्नर का किरदार निभाया जिसे खूब सराहना मिली।

टीवी शोज

Instagram: rubinadilaik

रुबीना ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में भी अपनी चमक बिखेरी और विजेता बनीं।

विनर

Instagram: rubinadilaik

उनकी जीत ने दिखाया कि वह ना केवल एक अच्छी अभिनेत्री हैं बल्कि एक मजबूत प्रतियोगी भी हैं।

कमााल अदाकारा

Instagram: rubinadilaik

इसके अलावा वो 'झलक दिखला जा', 'लाफ्टर शेफ्स' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं।

रियलिटी शोज

Instagram: rubinadilaik

उनकी शैली और फैशन सेंस ने उन्हें स्टाइल आइकन के रूप में भी स्थापित किया है।

फैशनिस्टा

Instagram: rubinadilaik

टीवी दुनिया में रुबीना का सफर उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणा और मनोरंजन का स्रोत रहा है।

दमदार

Instagram: rubinadilaik

जब सलमान खान की गर्लफ्रेंड संग जुड़ा जैकी श्रॉफ का नाम, भाईजान ने फिर सेट पर ही...

 Click Here