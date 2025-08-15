By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025
Entertainment
रुबीना दिलैक के टॉप टीवी शोज!
रुबीना दिलैक, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी से खास पहचान बनाई।
रुबीना दिलैक
शो 'छोटी बहू' से रुबीना ने घर-घर में अपनी एक अलग जगह बनाई और लोकप्रियता हासिल की।
करियर
रुबीना ने 'शक्ति - अस्तित्व के एहसास की' में एक किन्नर का किरदार निभाया जिसे खूब सराहना मिली।
टीवी शोज
रुबीना ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में भी अपनी चमक बिखेरी और विजेता बनीं।
विनर
उनकी जीत ने दिखाया कि वह ना केवल एक अच्छी अभिनेत्री हैं बल्कि एक मजबूत प्रतियोगी भी हैं।
कमााल अदाकारा
इसके अलावा वो 'झलक दिखला जा', 'लाफ्टर शेफ्स' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं।
रियलिटी शोज
उनकी शैली और फैशन सेंस ने उन्हें स्टाइल आइकन के रूप में भी स्थापित किया है।
फैशनिस्टा
टीवी दुनिया में रुबीना का सफर उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणा और मनोरंजन का स्रोत रहा है।
दमदार
