भागवत को मिलती है इतनी तगड़ी सिक्योरिटी
संघ प्रमुख मोहन भागवत देश के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें काफी तगड़ी सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है।
चुनिंदा लोगों में से
Photo: RSS/FB
आज हम आपको संघ प्रमुख को कौन-सी सिक्योरिटी मिली हुई है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
Photo: RSS/FB
मोहन भागवत को जो सिक्योरिटी दी जा रही है वह Z+ से भी ज्यादा तगड़ी है। ये सिक्योरिटी उन्हें बीते साल ही मुहैया करवाई गई थी।
Z+ से भी ज्यादा
Photo: RSS/FB
संघ प्रमुख की सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) कर दी गई थी।
एडवांस सिक्योरिटी लाइजन
Photo: RSS/FB
ASL सिक्योरिटी में केंद्रीय सुरक्षाबल लोकल एंजेंसी के साथ मिलकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करती है।
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल
Photo: RSS/FB
लोकल एजेंसी जैसे की पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय जांच एजेंसी और सुरक्षा से संबंधित अन्य विभाग।
कई एजेंसी संग
Photo: RSS/FB
एडवांस सिक्योरिटी लाइजन प्राप्त व्यक्ति स्पेशली डिजाइन हेलिकॉप्ट से ही यात्रा कर सकता है।
विशेष हेलिकॉप्टर
Photo: RSS/FB
ASL सिक्योरिटी में स्ट्रांग सिक्योरिटी चेक और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मुहैया करवाई जाती है।
मल्टी लेयर्ड
Photo: RSS/FB
सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति जिस भी कार्यक्रम में जाता है वहां एक टीम पहले से ही निरीक्षण कर लेती है।
पहले से ही निरीक्षण
Photo: RSS/FB
वहां सिक्योरिटी रिहर्सल भी किया जाता है। सबकुछ सही लगने पर ही सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हो सकता है।
रिहर्सल भी
Photo: RSS/FB
ASL में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन एक तरह से Z+ सिक्योरिटी का ही अपडेट वर्जन है।
ज्यादा आधुनिक
Photo: RSS/FB
