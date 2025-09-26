By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Auto
रॉयल एनफील्ड Meteor 350 की खासियतें
रॉयल
एनफील्ड
मिटियोर
350 का
अपडेटेड
2025
मॉडल
हाल में
लॉन्च
किया गया है। आइए इसकी
खासियतें
जानते हैं।
क्या खासियतें?
Photo: RE/Website
बाइक
के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा
कलर
ऑप्शन
दिए गए हैं।
ज्यादा कलर ऑप्शन
Photo: RE/Website
सबसे पहले कीमत जान लेते हैं।
सुपरनोवा
ब्लैक
वेरिएंट
की कीमत 2,15,883 रुपये,
ऑरोरा
रेट्रो
ग्रीन
वेरिएंट
की कीमत 2,06,290 रुपये है।
कीमत कितनी?
Photo: RE/Website
वहीं
स्टेलर
ब्लू
2,03,419 रु,
स्टेलर
ग्रे
2,03,410 रु,
फायरबॉल
ऑरेंज
वेरिएंट
1,95,762 रु,
फायरबॉल
ग्रे
1,95762 रु तो वहीं
ऑरोरा
रेड
वेरिएंट
की कीमत 2,06,290 रु है।
अन्य वेरिएंट
Photo: RE/Website
बाइक
में
एयर
कूल्ड
सिंगल
सिलेंडर
इंजन दिया गया है जो कि
स्लिपर
क
ल्च
और 5
स्पीड
गियरबॉक्स
ट्रांसमिशन
के साथ आता है।
ट्रांसमिशन
Photo: RE/Website
बाइक
में 348
CC
इंजन है जो कि 27
Nm
टॉर्क
जनरेट
करता है।
माइलेज
की बात करें तो प्रति
लीटर
पेट्रोल
पर 41 किलोमीटर तक की
माइलेज
मिलेगी।
इंजन और टॉर्क
Photo: RE/Website
नए
अपडेटेड
वर्जन
में
असिस्ट
-एंड-
स्लिप
क्लच
,
एलईडी
टर्न
इंडिकेटर
,
यूएसबी
टाइप-सी
फास्ट-चार्जिंग
पोर्ट
,
एलईडी
हेडलाइट
,
अडजस्टेबल
लीवर और
ट्रिपर
पॉड
फीचर
जोड़े गए हैं।
नए फीचर्स
Photo: RE/Website
इस
मिड-साइज
क्रूजर
बाइक
में अलग-अलग
एक्सेसरीज
किट
ऑप्शन
भी मिलते हैं।
एक्सेसरीज
किट
Photo: RE/Website
Meteor
350
सुपरनोवा
और
ऑरोरा
वेरिएंट
में
एडजस्टेबल
लीवर
स्टैंडर्ड
मिलते हैं।
लीवर स्टैंडर्ड
Photo: RE/Website
