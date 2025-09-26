By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025

रॉयल एनफील्ड Meteor 350 की खासियतें

रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 का अपडेटेड 2025 मॉडल हाल में लॉन्च किया गया है। आइए इसकी खासियतें जानते हैं।

क्या खासियतें?

Photo: RE/Website

बाइक के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

ज्यादा कलर ऑप्शन

Photo: RE/Website

सबसे पहले कीमत जान लेते हैं। सुपरनोवा ब्लैक वेरिएंट की कीमत 2,15,883 रुपये, ऑरोरा रेट्रो ग्रीन वेरिएंट की कीमत 2,06,290 रुपये है।

कीमत कितनी?

Photo: RE/Website

वहीं स्टेलर ब्लू 2,03,419 रु, स्टेलर ग्रे 2,03,410 रु, फायरबॉल ऑरेंज वेरिएंट 1,95,762 रु, फायरबॉल ग्रे 1,95762 रु तो वहीं ऑरोरा रेड वेरिएंट की कीमत 2,06,290 रु है।

अन्य वेरिएंट

Photo: RE/Website

बाइक में एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि स्लिपर कल्च और 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आता है।

ट्रांसमिशन

Photo: RE/Website

बाइक में 348CC इंजन है जो कि 27Nm टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो प्रति लीटर पेट्रोल पर 41 किलोमीटर तक की माइलेज मिलेगी।

इंजन और टॉर्क

Photo: RE/Website

नए अपडेटेड वर्जन में असिस्ट-एंड-स्लिप क्लच , एलईडी टर्न इंडिकेटर, यूएसबी टाइप-सी फास्ट-चार्जिंग पोर्ट, एलईडी हेडलाइट, अडजस्टेबल लीवर और ट्रिपर पॉड फीचर जोड़े गए हैं।

नए फीचर्स

Photo: RE/Website

इस मिड-साइज क्रूजर बाइक में अलग-अलग एक्सेसरीज किट ऑप्शन भी मिलते हैं।

एक्सेसरीज किट

Photo: RE/Website

Meteor 350 सुपरनोवा और ऑरोरा वेरिएंट में एडजस्टेबल लीवर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

लीवर स्टैंडर्ड

Photo: RE/Website

