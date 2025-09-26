रॉयल एनफील्ड Meteor 350 की खासियतें

बाइक

में 348

CC

इंजन है जो कि 27

Nm

टॉर्क

जनरेट

करता है।

माइलेज

की बात करें तो प्रति

लीटर

पेट्रोल

पर 41 किलोमीटर तक की

माइलेज

मिलेगी।