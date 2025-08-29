By Vimlesh Kumar Bhurtiya
RCB के इस धुरंधर ने 1 गेंद में बना दिए 22 रन

क्रिकेट की दुनिया में कुछ रिकॉर्ड ऐसे बन जाते हैं, जो काफी आश्चर्य में डालते हैं।

कैरेबियन प्रीमियर लीग के तेरहवें मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला।

सेंट लूसिया किंग्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड बना, जो शायद ही टूट पाए।

जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुकाबले में 1 ही गेंद में 22 रन बन गए।

यह कारनामा किसी और बल्लेबाज ने नहीं बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से खेलने वाले रोमारियो शेफर्ड ने किया।

एक ही गेंद पर 22 रन कैसे बन गए आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

मुकाबले के पन्द्रहवें ओवर में ओशेन थॉमस की धुनाई हुई। ओवर की तीसरी गेंद नो बॉल थी और वहां से ही ताण्डव शुरू हुआ।

नो बॉल के बाद वाइड गेंद आई और अगली दो गेंदें नो बॉल थी। शेफर्ड इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और इन दो नो गेंदों पर लगातार 2 छक्के जमा डाले। दो गेंदों में 7-7 रन आए। वाइड और नो पर दो रन पहले ही आ चुके थे और अब तक एक भी लीगल डिलेवरी नहीं डली थी जबकि 16 रन बन चुके थे।

अंत में एक लीगल बॉल डाली और शेफर्ड का एक और छक्का आया। इससे एक लीगल गेंद पर कुल 22 रन आए। अगर उस एक गेंद का स्कोरकार्ड देखें तो- नो, वाइड, नो+6, नो+6, +6.

