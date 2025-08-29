By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 29, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
RCB के इस धुरंधर ने 1 गेंद में बना दिए 22 रन
क्रिकेट की दुनिया में कुछ रिकॉर्ड ऐसे बन जाते हैं, जो काफी आश्चर्य में डालते हैं।
क्रिकेट रिकॉर्ड
कैरेबियन प्रीमियर लीग के तेरहवें मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला।
केपीएल
सेंट लूसिया किंग्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड बना, जो शायद ही टूट पाए।
ना टूटने वाला रिकॉर्ड
Pic Credit: Social Media
जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुकाबले में 1 ही गेंद में 22 रन बन गए।
1 ही गेंद में 22 रन
Pic Credit: Social Media
यह कारनामा किसी और बल्लेबाज ने नहीं बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से खेलने वाले रोमारियो शेफर्ड ने किया।
रोमारियो शेफर्ड
Pic Credit: Social Media
एक ही गेंद पर 22 रन कैसे बन गए आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
जानिए कैसे
Pic Credit: Social Media
मुकाबले के पन्द्रहवें ओवर में ओशेन थॉमस की धुनाई हुई। ओवर की तीसरी गेंद नो बॉल थी और वहां से ही ताण्डव शुरू हुआ।
ओशेन थॉमस की धुनाई
Pic Credit: Social Media
नो बॉल के बाद वाइड गेंद आई और अगली दो गेंदें नो बॉल थी। शेफर्ड इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और इन दो नो गेंदों पर लगातार 2 छक्के जमा डाले। दो गेंदों में 7-7 रन आए। वाइड और नो पर दो रन पहले ही आ चुके थे और अब तक एक भी लीगल डिलेवरी नहीं डली थी जबकि 16 रन बन चुके थे।
नो बॉल पर छक्के
Video Credit: Social Media
अंत में एक लीगल बॉल डाली और शेफर्ड का एक और छक्का आया। इससे एक लीगल गेंद पर कुल 22 रन आए। अगर उस एक गेंद का स्कोरकार्ड देखें तो- नो, वाइड, नो+6, नो+6, +6.
ऐसा रहा स्कोरकार्ड
Pic Credit: Social Media
टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किसके?