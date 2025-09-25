By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 24, 2025
ये हैं कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी, देखिए साथ में रोमांटिक तस्वीरें
एशिया कप में कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
एशिया कप में प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Pic Credit: Social Media
उनकी शादी भी होने वाली है। हालांकि, शादी की डेट अभी नहीं आई है।
शादी
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको कुलदीप यादव की फ्यूचर वाइफ से मिलाते हैं।
फ्यूचर वाइफ से मिलिए
Pic Credit: Social Media
भारत के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने जून में वंशिका से सगाई की है।
वंशिका से सगाई
Pic Credit: Social Media
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं।
लखनऊ की निवासी
Pic Credit: Social Media
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंशिका और कुलदीप दोनों बचपन के दोस्त हैं।
बचपन के दोस्त
Pic Credit: Social Media
समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अब शादी के बंधन में भी बंधेंगे।
दोस्ती के बाद हुआ प्यार
Pic Credit: Social Media
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका एलआईसी के साथ काम करती हैं।
एलआईसी में कार्यरत
Pic Credit: Social Media
