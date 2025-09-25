By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ये हैं कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी, देखिए साथ में रोमांटिक तस्वीरें

एशिया कप में कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 

एशिया कप में प्रदर्शन

लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। 

पर्सनल लाइफ

उनकी शादी भी होने वाली है। हालांकि, शादी की डेट अभी नहीं आई है।

शादी

ऐसे में आइए आज हम आपको कुलदीप यादव की फ्यूचर वाइफ से मिलाते हैं।

फ्यूचर वाइफ से मिलिए

भारत के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने जून में वंशिका से सगाई की है।

वंशिका से सगाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं।

लखनऊ की निवासी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंशिका और कुलदीप दोनों बचपन के दोस्त हैं।

बचपन के दोस्त

समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अब शादी के बंधन में भी बंधेंगे।

दोस्ती के बाद हुआ प्यार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका एलआईसी के साथ काम करती हैं। 

एलआईसी में कार्यरत

