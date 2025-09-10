By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
बजरंग बाण पाठ करने के अद्भुत लाभ
बजरंग बाण हनुमान जी को समर्पित है। इसके नियमित पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही कई लाभ भी मिलते हैं।
नियमित पाठ
बजरंग बाण का पाठ करने से हर दुख, कष्ट और संकट से छुटकारा मिलता है।
दुख-कष्ट से छुटकारा
इतना ही नहीं अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप बजरंग बाण का पाठ करके विजय प्राप्ति करने योग बन सकते हैं।
शत्रुओं पर विजय प्राप्ति
अगर आप रोजाना इसका पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए शुभ दिन मंगलवार और शनिवार माना जाता है।
शुभ दिन
इन 2 दिनों में बजरंग बाण का पाठ पूरे मन और लगन के साथ किया जाए तो यह लाभकारी होता है।
लाभकारी
बजरंग बाण के पाठ से सभी भय से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा रुके हुए हर काम पूरे होते हैं।
रुके हुए काम होंगे पूरे
अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप एक महीना मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी माना जाता है।
मनोकामना पूर्ण
बजरंग बाण का पाठ करने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है। साथ ही कुंडली के अशुभ ग्रहों के दोष दूर होते हैं।
नकारात्मकता होगी दूर
इसका पाठ करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और करियर में सफलता मिलती है।
करियर में तरक्की
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हनुमान जी को प्रसन्न करने के 8 अचूक उपाय, दूर होंगे संकट!
Click Here