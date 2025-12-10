By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 10, 2025

रोज सूर्य को अर्घ्य देने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए?

हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना बहुत पुण्यकारी और लाभकारी माना जाता है।

पुण्यकारी

मान्यता है कि इससे न सिर्फ सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, बल्कि सूर्य देव की कृपा बरसती है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

सूर्य देव की कृपा

यही कारण है कि शास्त्रों में रोजाना सूर्य को अर्घ्य देने की बात कही गई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने के बाद क्या करना चाहिए।

अर्घ्य देने के बाद क्या करें

सूर्य अर्घ्य के लिए सबसे उत्तम पात्र तांबा है, जिसमें लाल फूल, कुमकुम और चावल मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है।

कैसे दें अर्घ्य

लेकिन अक्सर लोग सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उस स्थान से हटकर चले जाते हैं और अपने अन्य कार्यों को करने लगते हैं।

अर्घ्य के बाद चले जाते हैं

करें ये काम

सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद जहां जल की धारा जमीन पर गिरती है, तो उस गिरे हुए पानी को थोड़ा-सा अपने हाथों से छूकर अपने माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर लगाना चाहिए।

शरीर में समाहित

ऐसा करने से उस पवित्र जल की ऊर्जा और सूर्य का तेज हमारे शरीर में समाहित होता है। 

दोष होंगे दूर

यह माना जाता है कि सूर्य की किरणों से युक्त जल को शरीर पर लगाने से हमारे शारीरिक दोष दूर होते हैं। यह एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है।

सुख-समृद्धि

इस जल को छूने और शरीर पर लगाने से मन में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही सुख-समृद्धि भी बढ़ती है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

