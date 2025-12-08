रोहित शर्मा के वनडे में रन और शतक

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
रोहित शर्मा लंबे समय से वनडे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं।
उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ किया था।
तब से अब तक वे भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए हैं।
हाल ही में हुई भारत और दक्षिण अफ्रीका सीरीज में रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग की।
उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं।
रोहित शर्मा मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट के नंबर वन बल्लेबाज हैं। आईसीसी रैंकिंग में उनका जलवा है।
रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अब तक कुल कितने शतक और रन बनाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
रोहित शर्मा ने अब तक वनडे क्रिकेट में कुल 279 मैच खेले हैं, जिसकी 271 पारियों में 49.21 की औसत से कुल 11516 रन बनाए हैं।
इस दौरान रोहित शर्मा ने 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक कुल 355 छक्के लगाए हैं।
