By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 08, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

रोहित शर्मा के वनडे में रन और शतक

रोहित शर्मा लंबे समय से वनडे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। 

रोहित शर्मा

उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ किया था।

वनडे डेब्यू

तब से अब तक वे भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए हैं।

भारतीय टीम का हिस्सा

हाल ही में हुई भारत और दक्षिण अफ्रीका सीरीज में रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग की।

हालिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन

उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

दो अर्धशतकीय पारियां

रोहित शर्मा मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट के नंबर वन बल्लेबाज हैं। आईसीसी रैंकिंग में उनका जलवा है।

आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर वन

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अब तक कुल कितने शतक और रन बनाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।

कितने रन और शतक

रोहित शर्मा ने अब तक वनडे क्रिकेट में कुल 279 मैच खेले हैं, जिसकी 271 पारियों में 49.21 की औसत से कुल 11516 रन बनाए हैं।

11516 रन

इस दौरान रोहित शर्मा ने 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक कुल 355 छक्के लगाए हैं।

लगाए हैं 33 शतक

