By Mohit
PUBLISHED Sep 8, 2025
Cricket
ODI में 10 हजार से ज्यादा रन वाले भारतीय
वनडे इंटरनेशनल में अबतक सिर्फ 6 बल्लेबाज ही 10 हजार से ज्यादा रन बना सके हैं।
सिर्फ 6 बल्लेबाज
आज हम आपको वनडे इंटरनेशनल में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले 6 भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने 350 वनडे मैच में 10773 रन अपने नाम किए।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने 344 वनडे मैच में 10889 रन बनाए।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अबतक 273 मैच खेले हैं जिनमें 11168 रन बनाए हैं। रोहित अगर 196 रन और बना लेते हैं तो वे सौरव गांगुली से आगे निकल जाएंगे।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 311 वनडे इंटरनेशनल मैच में 11363 रन अपने नाम किए।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
विराट कोहली अबतक 302 वनडे मैच खेल चुके हैं जिनमें 14181 रन बना चुके हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैच खेले जिनमें 18426 रन बनाए।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
सचिन ओवरऑल वनडे फार्मैट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। सचिन के बाद श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं जिन्होंने 404 मैच में 14234 रन अपने नाम किए हैं।
नंबर वन
