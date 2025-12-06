By Mohit
PUBLISHED Dec 6, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

5 छक्के जड़ते ही रोहित रचेंगे कीर्तिमान

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

पहला स्थान

रोहित शर्मा अबतक 278 वनडे मैच में 352 छक्के जड़ने में सफल रहे हैं।

अबतक 352 छक्के

रोहित के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351 छक्के) और तीसरे स्थान पर क्रिस गेल (331 छक्के) हैं।

रोहित से पीछे

रोहित शर्मा अब सिर्फ 5 छक्के और जड़ने में सफल हो जाते हैं तो वे क्रिस गेल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

बड़ा रिकॉर्ड

Photo: ICC/FB

रोहित वनडे फार्मैट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले प्लेयर बनने के करीब हैं।

बतौर ओपनर

Source: Insta

दरअसल ये रिकॉर्ड फिलहाल क्रिस गेल के नाम है। गेल ने बतौर ओपनर वनडे की 274 पारियों में 328 छक्के जड़े हैं।

गेल से पीछे रोहित

Photo: ICC/FB

बात करें रोहित शर्मा की तो वे 188 पारियों में अबतक 324 छक्के जड़ने में सफल रहे हैं।

188 पारियों में

यानी रोहित शर्मा को गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 5 छक्कों की जरूरत है।

5 छक्कों की जरूरत

Source: Insta

यही नहीं हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के पूरे करने के करीब हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट

Source: Insta

तीनों फार्मैट में रोहित शर्मा अबतक कुल 645 छक्के जड़ने में सफल रहे हैं। अगर वे 5 छक्के और जड़ लेते हैं तो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनेंगे।

पहले बल्लेबाज

Source: Insta

इस महिला क्रिकेटर ने कभी कोहली को किया था प्रपोज!

 Click Here