रोहित Vs विराट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसने ज्यादा शतक लगाए हैं?
रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी जल्द ही मैदान पर नजर आने वाली है। आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
जल्द ही नजर आएगी रो-को की जोड़ी
विराट और रोहित को वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत पसंद है। इस टीम के खिलाफ इन दिग्गजों ने काफी रन बनाए हैं। दोनों खिलाड़ी 19 अक्टूबर से मैदान पर दिखेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना पसंद
विराट और रोहित में से वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसने ज्यादा शतक लगाए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
ज्यादा शतक किसने लगाए हैं?
सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। कोहली ने अपने लंबे वनडे करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 50 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 48 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
विराट कोहली ने खेले हैं 50 मैच
इन 48 पारियों में विराट कोहली ने 54.46 की औसत और 93.69 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2451 रन बनाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने रन
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कुल 8 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं। इस टीम के खिलाफ 2 बार वे शून्य पर भी आउट हुए हैं। विराट ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 212 चौके और 25 छक्के लगाए हैं।
लगाए हैं 8 शतक
वहीं, रोहित शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने अपने वनडे करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 46 वनडे मैच खेले हैं। इन 46 मैचों की सभी पारियों में रोहित को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
रोहित शर्मा ने खेले 46 मैच
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे की 46 पारियों में 57.30 की औसत और 96.01 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2407 रन बनाए हैं।
बनाए हैं इतने रन
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 8 शतक लगाए और 9 अर्धशतक लगाए हैं। वे इस टीम के खिलाफ 3 बार शून्य पर भी आउट हुए हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 194 चौके और 88 छक्के लगाए हैं।
लगाए हैं 8 शतक
आंकड़ों के हिसाब से दोनों खिलाड़ियों की तुलना की जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8-8 शतक लगाए हैं। रनों, पारियों और मैचों के लिहाज से विराट आगे हैं। स्ट्राइक रेट और औसत विराट की तुलना में रोहित का अधिक है। रोहित ने 1 दोहरा शतक भी लगाया है, जबकि विराट के नाम यह रिकॉर्ड नहीं है।
दोनों ने लगाए हैं बराबर शतक
