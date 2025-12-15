By Mohit
रोहित Vs कोहली: किसके अधिक ODI अर्धशतक?

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।

वनडे में ही एक्टिव

पिछली पांच पारी में रोहित ने 75, 14, 57, 121 और 73 रन बनाए हैं तो कोहली ने 65, 102, 135, 74 और 0 रन बनाए हैं।

जबरदस्त फॉर्म में दोनों

Photo: ICC/FB

आज हम आपको रोहित और विराट के वनडे फार्मैट में कितने अर्धशतक हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Photo: ICC/FB

सबसे पहले बात रोहित की करते हैं जो कि अबतक 279 वनडे मैच खेल चुके हैं।

रोहित के कुल मैच

इस दौरान रोहित के बल्ले से कुल 61 अर्धशतक निकले हैं। रोहित वनडे में अबतक 11516 रन बना चुके हैं।

रोहित के अर्धशतक

Photo: ICC/FB

रोहित के नाम वनडे फार्मैट में 33 शतक और 3 दोहरे शतक भी दर्ज हैं।

शतक और दोहरे शतक

Source: Insta

बात करें विराट कोहली की तो वे अबतक 308 वनडे मैच खेल चुके हैं। इस दौरान कोहली के बल्ले से 76 अर्धशतक निकले हैं।

विराट के कुल मैच

Source: Insta

कोहली अबतक वनडे में 14557 रन बना चुके हैं। कोहली के नाम 53 शतक भी दर्ज हैं।

कोहली के कुल रन

Photo: ICC/FB

यानी अर्धशतक और शतकों के मामले में विराट कोहली रोहित से आगे हैं। कोहली के 15 अर्धशतक और 20 शतक ज्यादा हैं।

कोहली काफी आगे

Photo: ICC/FB

