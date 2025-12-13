By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025
Cricket
रोहित Vs कोहली: ODI में किसके अधिक चौके?
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट
कोहली
अब सिर्फ
वनडे
फार्मैट
में
एक्टिव
हैं।
एक ही फार्मैट
आज हम आपको रोहित और
कोहली
के
वनडे
इंटरनेशनल
क्रिकेट में कितने चौके हैं और दोनों कितने मैच खेल चुके हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले बात रोहित की करते हैं जो कि
अबतक
कुल 279
वनडे
मैच खेल चुके हैं।
रोहित खेले इतने मैच
38 वर्षीय रोहित ने
वनडे
में 49.21 की औसत से कुल 11516 रन बनाए हैं।
कुल इतने रन
रोहित के नाम
वनडे
फार्मैट
में 1080 चौके दर्ज हैं। वे कुल 33 शतक जड़ चुके हैं।
कुल चौके
बात करें विराट
कोहली
की तो वे
अबतक
कुल
308
वनडे
मैच खेल चुके हैं।
विराट के इतने मैच
इस दौरान विराट
कोहली
के बल्ले से कुल 1356 चौके निकले हैं।
कुल इतने चौके
37 वर्षीय विराट
अबतक
वनडे
में 58.46 की औसत से कुल 14557 रन बना चुके हैं।
कोहली
के नाम
वनडे
में 53 शतक दर्ज हैं।
रन इतने
छक्कों की बात करें तो रोहित शर्मा ने 355 छक्के जड़े हैं तो
कोहली
ने 165 छक्के जड़े हैं।
दोनों के छक्के
