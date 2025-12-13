By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

रोहित Vs कोहली: ODI में किसके अधिक चौके?

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं।

एक ही फार्मैट

Photo: ICC/FB

आज हम आपको रोहित और कोहली के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने चौके हैं और दोनों कितने मैच खेल चुके हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Photo: ICC/FB

सबसे पहले बात रोहित की करते हैं जो कि अबतक कुल 279 वनडे मैच खेल चुके हैं।

रोहित खेले इतने मैच

Photo: ICC/FB

38 वर्षीय रोहित ने वनडे में 49.21 की औसत से कुल 11516 रन बनाए हैं।

कुल इतने रन

Video: ICC/FB

रोहित के नाम वनडे फार्मैट में 1080 चौके दर्ज हैं। वे कुल 33 शतक जड़ चुके हैं।

कुल चौके

Photo: ICC/FB

बात करें विराट कोहली की तो वे अबतक कुल 308 वनडे मैच खेल चुके हैं।

विराट के इतने मैच

Photo: ICC/FB

इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से कुल 1356 चौके निकले हैं।

कुल इतने चौके

Photo: ICC/FB

37 वर्षीय विराट अबतक वनडे में 58.46 की औसत से कुल 14557 रन बना चुके हैं। कोहली के नाम वनडे में 53 शतक दर्ज हैं।

रन इतने

Photo: ICC/FB

छक्कों की बात करें तो रोहित शर्मा ने 355 छक्के जड़े हैं तो कोहली ने 165 छक्के जड़े हैं।

दोनों के छक्के

Photo: ICC/FB

अर्शदीप सिंह की सिस्टर से मिलिए

 Click Here