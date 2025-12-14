By Mohit
PUBLISHED Dec 14, 2025

रोहित Vs कोहली: T20 में किसके अधिक शतक?

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली टी-20 और टेस्ट फार्मैट से संन्यास के बाद अब सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं।

आज हम आपको रोहित और विराट कोहली के टी-20 इंटरनेशनल और आईपीएल करियर में कुल कितने चौके और शतक हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

Photo: ICC/FB

सबसे पहले बात रोहित की करते हैं। रोहित ने 159 टी-20 इंटरनेशनल मैच और अबतक 272 आईपीएल मैच खेले हैं।

Photo: ICC/FB

इस दौरान रोहित के बल्ले से टी-20 इंटरनेशनल में 383 चौके निकले हैं तो आईपीएल में 640 निकले हैं। यानी रोहित ने कुल 1023 चौके जड़े हैं।

Source: Insta

शतक की बात करें तो टी-20 इंटरनेशनल में रोहित ने 5 शतक तो आईपीएल में 2 शतक जड़े हैं।

Source: Insta

बात करें विराट कोहली की तो 125 टी-20 इंटरनेशनल मैच और अबतक 267 आईपीएल मैच खेले हैं।

Photo: ICC/FB

कोहली के बल्ले से टी-20 इंटरनेशनल में 369 चौके और आईपीएल में अबतक 771 चौके निकले हैं। यानी कोहली के 1140 चौके हैं।

Photo: ICC/FB

शतकों की बात करें तो कोहली ने टी-20 इंटरनेशनल में 1 शतक तो आईपीएल में 8 शतक अपने नाम किए।

Photo: ICC/FB

कोहली चौके और शतकों के मामले में रोहित से आगे हैं। कोहली के 17 चौके ज्यादा हैं तो 2 शतक से भी आगे हैं।

Photo: ICC/FB

