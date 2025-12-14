By Mohit
PUBLISHED Dec 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
रोहित Vs कोहली: T20 में किसके अधिक शतक?
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट
कोहली
टी-20 और
टेस्ट
फार्मैट
से संन्यास के बाद अब सिर्फ
वनडे
में
एक्टिव
हैं।
वनडे में एक्टिव हैं
आज हम आपको रोहित और विराट
कोहली
के टी-20 इंटरनेशनल और
आईपीएल
करियर
में कुल कितने चौके और शतक हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Photo: ICC/FB
सबसे पहले बात रोहित की करते हैं। रोहित ने 159
टी-20 इंटरनेशनल मैच और अबतक 272
आईपीएल
मैच खेले हैं।
रोहित के कुल मैच
Photo: ICC/FB
इस दौरान रोहित के बल्ले से टी-20 इंटरनेशनल में 383 चौके निकले हैं तो
आईपीएल
में 640 निकले हैं। यानी रोहित ने कुल 1023 चौके जड़े हैं।
रोहित के कुल चौके
Source: Insta
शतक की बात करें तो टी-20 इंटरनेशनल में रोहित ने 5 शतक तो
आईपीएल
में 2 शतक जड़े हैं।
रोहित के 7 शतक
Source: Insta
बात करें विराट
कोहली
की तो 125 टी-20 इंटरनेशनल मैच और
अबतक
267
आईपीएल
मैच खेले हैं।
विराट के कुल मैच
Photo: ICC/FB
कोहली
के बल्ले से टी-20 इंटरनेशनल में 369 चौके और
आईपीएल
में
अबतक
771 चौके निकले हैं। यानी
कोहली
के 1140 चौके हैं।
विराट के कुल मैच
Photo: ICC/FB
शतकों की बात करें तो
कोहली
ने टी-20 इंटरनेशनल में 1 शतक तो
आईपीएल
में 8 शतक अपने नाम किए।
विराट के 9 शतक
Photo: ICC/FB
कोहली
चौके और शतकों के मामले में रोहित से आगे हैं।
कोहली
के 17 चौके ज्यादा हैं तो 2 शतक से भी आगे हैं।
कोहली हैं आगे
Photo: ICC/FB
ऐसी दिखती है
फुटबॉलर
लियोनेल
मेस्सी
की
फैमिली
Click Here